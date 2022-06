Il caldo che ormai ci rincorre da mattina a sera ci ha fatto cambiare tante abitudini. Una di quelle che si è più stravolta probabilmente riguarda la nostra alimentazione. Nei menu settimanali, infatti, zuppe e minestre quasi scompaiono, così come piatti elaborati, con tante calorie, e procedimenti impegnativi. Al loro posto si trovano, invece, pietanze fresche, leggere e facili da preparare, ancora meglio se senza accendere forno e fornelli.

Questo cambiamento estivo riguarda praticamente ogni portata, dagli antipasti ai secondi, arrivando fino al dessert. In quest’ambito possiamo realmente sbizzarrirci e, per esempio, possiamo preparare una vera torta senza cottura, che nulla avrebbe da invidiare alle classiche da pasticceria. In alternativa, ci sarebbero un’infinità di dolci al cucchiaio e l’articolo di oggi è dedicato proprio a questi e ad uno dei più famosi: il sorbetto al limone.

Fresco e cremoso questo sorbetto al limone fatto in casa senza gelatiera, albumi e latte conquisterà tutta la famiglia

Al di là di quanto potremmo immaginare, il sorbetto al limone non sarebbe per niente difficile da preparare in casa. Per farlo ci occorrerebbero, innanzitutto, pochi ingredienti, primi fra tutti i limoni, che dovrebbero essere di qualità e biologici. Esclusi dalla lista, invece, sarebbero albumi d’uovo e latte, spesso considerati indispensabili ma, in realtà, facilmente eliminabili. Per completare, poi, non avremmo bisogno neanche di acquistare un elettrodomestico in più e cioè la gelatiera. L’importante, però, sarebbe avere un buon mixer.

Ingredienti

Per realizzare questa versione di sorbetto al limone “home made” ci occorrono:

150 ml di succo di limone;

200 ml di acqua;

150 grammi di zucchero;

un limone intero.

Procedimento

Per ricavare i 150 ml di succo di limone facciamo una spremuta fresca, filtrando per bene il succo per eliminare ossicini e polpa. Poi, grattugiamo la scorza di un intero limone e sempre usando lo stesso frutto ricaviamo la polpa. In entrambe le fasi dobbiamo stare attenti a non tagliare anche la parte bianca che sarebbe particolarmente amara. Versiamo scorza, polpa e metà dello zucchero (75 grammi) in un mixer e frulliamo il tutto alla massima potenza, ottenendo una crema finissima e spumosa.

Dopo, versiamo l’acqua e la restante parte di zucchero all’interno di un pentolino e mescolando di continuo aspettiamo che si crei uno sciroppo. Quando sarà pronto, mescoliamolo alla crema di limone che abbiamo preparato e al succo di limone. Suddividiamo questo composto nei classici stampi per fare il ghiaccio e mettiamoli all’interno del congelatore. Infine, poco prima di servire, frulliamo i cubetti nel mixer e portiamo a tavola guarnendo ogni coppetta con qualche fogliolina di menta. Allora, essendo fresco e cremoso questo sorbetto al limone fatto in casa è l’ideale per l’estate, quando la voglia di dolce ci assale.

Lettura consigliata

Come cucinare le zucchine per cena in modo diverso dal classico sformato con questa ricetta sfiziosa, velocissima e leggera