Quando sappiamo che per qualche cosa ci posizioniamo meglio dei francesi, noi italiani ci sentiamo già meglio. Sarà forse per provincialismo o per un malcelato sentimento di inferiorità, fare meglio dei francesi ci può sembrare una buona cosa. Ci sentiamo più occidentali, più moderni e in definitiva più europei. In particolare, ciò che andiamo a vedere oggi è proprio un vanto dell’Italia. Dunque, ecco in cosa noi italiani siamo così bravi. Riguarda un documento importantissimo.

Il passaporto

Quando viaggiamo ce lo portiamo spesso dietro, perché ne abbiamo bisogno per varcare le frontiere. Certo, in Unione Europea non ne abbiamo più bisogno, ma se scegliamo qualche meta più esotica torniamo nel secolo scorso. Timbri, visti e altri documenti, che nel passato erano all’ordine del giorno per i viaggiatori, oggi ci sembrano parte della vita di alcuni fortunati che si possono permettere viaggi costosissimi e lontani.

Parlando di passaporto, non ci dobbiamo dimenticare che in realtà ne esistono centinaia al Mondo. Ogni Stato, infatti, ha il suo passaporto, di colore diverso. In genere, quelli europei sono rossi, quelli americani blu e quelli dei Paesi di confessione mussulmana verdi. Esistono anche dei passaporti neri, ma sono un’estrema rarità.

In particolare, però, i passaporti non hanno soltanto un colore ma anche un peso diverso. I passaporti più forti sono quelli che permettono ai loro detentori di entrare in molti Stati senza dover richiedere il visto o al massimo un timbro all’entrata.

Più è alto il numero di questi Paesi e più è forte il passaporto. Secondo un prestigioso indice, il passaporto italiano è potentissimo.

Ecco in cosa noi italiani siamo tra i migliori al Mondo, anche più dei francesi

L’indice in questione si chiama Henley e mette il passaporto italiano addirittura al terzo posto a livello mondiale. Giappone e Singapore sono a pari merito al primo posto, avendo un passaporto che gli permette di entrare praticamente in ogni Stato del mondo senza visto.

L’Italia, invece, sta al terzo posto, con più di 170 Stati ad ingresso praticamente libero. Per un altro indice, invece, l’Italia sta al secondo posto.

Si tratta della classifica Arton che ci fa seguire agli Emirati Arabi Uniti.

Approfondimento

Mai più questo grave e banale errore in vacanza grazie a questo intelligentissimo accorgimento