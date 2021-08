L’estate e le sue elevate temperature stanno pian piano cedendo il loro posto al tanto atteso e fresco settembre. Un mese di transizione climatica, con forti escursioni termiche: la mattina ancora molto calda e la sera invece freschetta e ricca di piacevoli venticelli. Così i primi raffreddori e acciacchi settembrini non tardano ad arrivare.

Non solo arance ma questi i 3 frutti con più vitamina C contro i malanni settembrini

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Prima ancora che questo accada, meglio non farsi cogliere impreparati e rinforzare il nostro sistema immunitario. Infatti, con l’arrivo del mese settembrino anche unghie e capelli devono ricevere rinforzi preventivi prima di andare incontro alla caduta stagionale.

Quindi come possiamo aumentare le difese immunitarie? Semplice la risposta passa in primis dall’alimentazione e poi dall’attività fisica.

Il nemico della salute

Il nemico numero uno del nostro sistema immunitario è proprio lo stress, che si trasforma in stress ossidativo e che, se prolungato per un lungo periodo di tempo, mette tutti gli organi a rischio di infiammazione lenta ma costante.

Questo tipo di infiammazione tende a peggiorare con il tempo compromettendo il corretto funzionamento degli organi e favorendo la comparsa di malattie autoimmuni come herpes, eczemi e psoriasi.

Dunque, il primo rimedio a cui ricorrere per una salute di ferro è sicuramente il rilassamento, praticare tecniche di rilassamento come yoga, pilates, ma anche lunghe passeggiate aiuta il sistema nervoso a rilassarsi e ci espone ad un minore rischio di infiammazione.

Fondamentale per il sistema immunitario è la vitamina C, essa facilita l’assorbimento di ferro, stimola il sistema immunitario, ha un potente effetto antiossidante e protegge la pelle dai raggi UV.

È facilmente reperibile in natura in alimenti di origine vegetale. I più ricchi sono alcuni frutti e alcune verdure. Infatti, non solo arance ma questi i 3 frutti con più vitamina C contro i malanni settembrini.

I frutti più ricchi di vitamina C

Uno dei frutti con il più alto contenuto di vitamina C è il kiwi in particolare nella sua varietà gialla. Il kiwi è un frutto ricco di fibre, di antiossidanti, di vitamine (in particolare la C e la K) e di sali minerali come il potassio.

Anche le ciliegie hanno un ruolo fondamentale nel combattere i malanni di settembre. Infatti, esse sono ricche anche di vitamina A e C che aiutano a proteggere la vista e contribuiscono al buon funzionamento delle difese immunitarie. Contengono inoltre acido folico, calcio, potassio, magnesio, fosforo e flavonoidi sostanze importanti per la lotta ai radicali liberi.

Un altro alimento molto piccolo ma ricco di questa vitamina è la fragola. Essa sono anche ricca di antiossidanti che aiutano a ridurre lo stress, ma anche ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo aiutando il cuore e il sistema cardio circolatorio a rimanere in buona salute più a lungo.

Da evitare assolutamente

Le abitudini da abbandonare velocemente per una salute e un sistema immunitario di ferro sono:

il fumo, che sequestra l’ossigeno alle nostre cellule favorendo l’invecchiamento della pelle ma anche la comparsa di malattie più gravi come tumori orofaringei, piuttosto che polmonari; l’alcool che viene assimilato sotto forma di zuccheri, ma è anche smaltito dall’organismo come sostanza tossica. Tanto da mettere il sistema renale e digestivo sotto grande sforzo; la sedentarietà che favorisce l’accumulo di grasso ma anche di patologie cardiovascolari e posturali.

Consigli

La vitamina C può anche essere assunta tramite integrazione sintetica ossia tramite integratori. Il consiglio è quello di rivolgersi al proprio medico prima di decidere di assumere qualsiasi tipo di integrazione.