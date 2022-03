Ora che si sta riavvicinando il caldo dovremo necessariamente alleggerire il cibo che portiamo in tavola. Pietanze troppo cariche e caloriche non solo ci appesantiscono, ma favoriscono accumuli di grasso e colesterolo che potrebbero incidere sulla salute del fegato e dell’organismo in generale.

Specialmente nei riguardi del fegato, però, è necessario prestare particolare attenzione perché qualora questo fosse danneggiato potrebbe non essere così semplice scoprirlo in tempo.

Alcune patologie a carico del fegato, infatti, risulterebbero asintomatiche, così come i livelli di colesterolo fuori norma.

Allora perché non cominciare dalla tavola a prenderci cura di noi stessi tenendo a bada grassi e colesterolo? In seguito vedremo che potremmo fare un favore al fegato, e non solo, con ingredienti sani, leggeri e ricchi di pregi.

Magico trio

Per aiutare la salute del fegato, ad esempio, potrebbe essere una buona soluzione il consumo di carciofi. Questi grazie ai sesquiterpeni lattonici, alla cinerina ma soprattutto alle fibre in essi contenuti, contribuirebbero a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue.

Inoltre nei carciofi sarebbero contenute preziose vitamina B9 e molecole antiossidanti, utili nella lotta contro i radicali liberi.

Altrettanto ricco di antiossidanti, poi, è l’olio d’oliva che grazie agli alti contenuti di acido oleico sarebbe una buona soluzione contro il colesterolo cattivo. A conferma di quanto detto, addirittura l’Autorità europea per la sicurezza alimentare avrebbe certificato gli effetti dell’acido oleico sul contenimento del colesterolo LDL.

Infine, se vogliamo parlare di un alimento ricco di vitamine e antiossidanti non possiamo non citare il limone. Ricco di vitamina C, il limone non solo potrebbe difenderci dal rischio di numerose malattie ma vanterebbe anche un’azione diuretica e purificante.

Potremmo fare un favore al fegato e tenere a bada il colesterolo con questa soluzione piena di antiossidanti e vitamine

Ora che conosciamo i potenziali benefici di questi alimenti, di seguito forniremo un modo semplice e sano per assumerli. Procediamo pulendo i carciofi rimuovendo il gambo e le foglie esterne più rigide. Tagliamo a metà, rimuoviamo la barba interna e mettiamo il tutto in acqua e limone.

In seguito in un contenitore mescoleremo con una forchetta la stessa quantità di olio e succo di limone per creare una cosiddetta “citronette”.

I nostri carciofi saranno consumati crudi al fine di mantenere inalterate le proprietà, pertanto togliamoli dall’acqua e affettiamoli molto finemente nel senso della lunghezza.

Disporremo i nostri carciofi crudi su un piatto, assieme a qualche fetta di carpaccio di pesce spada e condiremo con la salsa di limone e olio creata in precedenza.

Possiamo ulteriormente fortificare il sapore e la sapidità utilizzando poche scaglie di Parmigiano.

Una ricetta leggera per un pranzo o una cena alleati della salute.

Lettura consigliata

Sonnolenza, affaticamento, pancia gonfia e debolezza potrebbero annunciare questa seria ma silenziosa complicazione del fegato