Ma chi l’ha detto che per preparare la pizza sia indispensabile il classico impasto? Serve un sacco di tempo (che spesso non abbiamo) e poi non sono molti a conoscere la procedura e i dosaggi corretti. Non bisogna abbattersi, però, se pensiamo di non essere proprio dei veri pizzaioli. La pizza, infatti, la possiamo ottenere anche con alcuni trucchi che sono pure facili e veloci da portare nel piatto. A portata di tutti.

Tutti possiamo diventare pizzaioli

Per cucinare pizze gustose senza il classico impasto, ci servono (per 4 persone):

una confezione di pancarré;

una mozzarella da 150 g;

5 zucchine romanesche;

2 cucchiai di olio EVO;

1 pennello da cucina;

1 pizzico di sale;

carta forno.

Dalla confezione di pancarré prendiamo 12 fette, a ciascuna delle quali togliamo le croste scure. Intanto accendiamo il forno a 200° C. Quindi, sulla placca da forno poggiamo un foglio di carta forno su cui collochiamo le fette di pane, creando 4 file verticali e 3 orizzontali. Avviciniamole bene, poiché su di esse dobbiamo metterci la mozzarella a striscioline.

Quindi, tagliamo in fette sottili, secondo la lunghezza, le zucchine romanesche. Questo tipo è più dolce, meno coriaceo e cuoce prima delle zucchine scure. Le spennelliamo con l’olio e diamo un pizzico di sale. È tempo di infornare: ci vorranno pochi minuti, comunque fino a che la mozzarella sarà filante, le zucchine appassite e il fondo dorato. Spengiamo il forno e tiriamo fuori la nostra pizza alle zucchine e mozzarella ottenuta senza il classico impasto.

Con queste sorprendenti idee saranno gustosissime e rapide da preparare le pizze senza usare il classico impasto

Ci possono essere varianti in base alla nostra creatività culinaria e ai nostri gusti. E possiamo divertirci sperimentando ingredienti diversi per capire quali sono quelli che piacciano di più, a noi e ai nostri cari. Ad esempio, possiamo sostituire le zucchine con le melanzane, le quali vanno però tagliate ancora più sottili e trattate con maggior olio, perché altrimenti rimangono dure. Possiamo usare la mandolina per il massimo della sottigliezza. Infine, oltre che sale, aggiungiamo anche un pizzico di origano.

Ma non è finita qui. Le nostre originali pizze, con queste sorprendenti idee saranno gustosissime e rapide, e soprattutto senza impasto classico. Altra possibilità è adoperare peperoni tagliati a fettine sottili. Scegliamoli gialli, verdi, rossi, per un vero tripudio di colori. Se facciamo fatica a digerirli, ricordiamoci prima di abbrustolirli togliendo loro la pellicola esterna. Possiamo inoltre mettere insieme, sulla mozzarella, zucchine, melanzane e peperoni, per dare grande allegria a queste pizze davvero super golose.

Approfondimento

