Capita sempre verso la fine della settimana di trovarsi il frigo pieno di avanzi, porzioni avanzate e solitarie buste di surgelati. L’unica soluzione, allora, sembra quella di dover andare a fare la spesa, ma non sempre è così. Attraverso alcune facili ricette svuota-frigo, infatti, potremo anche evitare di uscire di casa. Grazie a questa ricetta, per esempio, potremo allora dire basta agli ingombranti avanzi di cibo in frigo e liberare lo spazio per una nuova spesa.

Gli ingredienti necessario al nostro buonissimo piatto

1 kg di patate;

150 g di piselli surgelati;

100 g di prosciutto cotto a cubetti;

2 cipolle dorate;

1 spicchio di aglio;

60 g di parmigiano grattugiato;

60 g di scamorza;

4 uova;

40 g di pangrattato;

1 mazzetto di prezzemolo;

noce moscata;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe.

Basta ingombranti avanzi di cibo in frigo grazie a questa ricetta di recupero semplice e golosa come non mai

Innanzitutto, dovremo tritare finalmente l’aglio assieme al prezzemolo. Sminuzziamo poi grossolanamente le cipolle e mettiamole in padella a soffriggere con un goccio d’olio e il resto del trito. Lasciamoli tutto su fuoco medio per quattro minuti facendo però attenzione che la cipolla non si bruci.

A questo punto aggiungiamo i piselli surgelati, un goccio d’acqua e cuociamo il tutto a fiamma viva per un quarto d’ora circa. Aggiungiamo acqua quando questa si sarà ristretta ma assicurandoci sempre che a fine cottura non ne sia rimasta.

Nel frattempo, prendiamo le patate sbucciamole, laviamole e tagliamole a pezzettini non troppo grossi.

Immergiamole in acqua bollente appena salata e facciamole ammorbidire con circa 10 o 12 minuti di cottura. Una volta raggiunta la consistenza desiderata mettiamole per un minuto a riposare in una ciotola.

Aggiungiamo poi i piselli con le cipolle, saliamo, pepiamo e uniamo anche una grattugiata leggera di noce moscata. Lasciamo ad intiepidire e per finire aggiungiamo dentro anche le uova, il prosciutto cotto, il parmigiano e la scamorza grattugiata sottile.

Fatto questo non resterà che prendere una teglia antiaderente, oliare per bene e spolverarla di pangrattato. Versiamoci poi dentro tutto il composto e ricopriamo nella superficie con dell’altro pangrattato.

Infine, mettiamo tutto in forno a 180 °C e lasciamolo cucinare per circa 40 minuti, alzando la temperatura a 200 °C negli ultimi 10 minuti. In questo modo potremo sfornare un tortino buono e goloso, munito pure di quella crosticina croccante così buona da svenire.

