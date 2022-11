Potremmo eliminare le tossine dall’organismo in modo naturale, cervello e intestino ne beneficeranno

L’inverno e le feste si avvicinano e dovremmo farci trovare in forma per concederci qualche stravizio in più che non minacci l’organismo. Ci sono diversi consigli che potremmo seguire per poter mangiare con maggiore tranquillità quando sarà il momento. Concederci una colazione nutriente ma salutare sarebbe il primo. Evitiamo brioche e biscotti con il burro e preferiamo quegli integrali. Prepariamoci una tisana detox al mattino e una alla sera sfruttando i principi benefici di gramigna, betulla e bacche di goji. Manteniamo il pesce nella nostra dieta, soprattutto quello ricco di omega 3, limitiamo la carne, senza eliminarla, ma sostituiamola in alcuni casi con i legumi.

Beviamo 8 bicchieri di acqua al giorno alternando quella ricca di sali minerali a quella iposodica. Cerchiamo di eliminare lo zucchero raffinato e utilizziamo quello di canna, oppure la stevia. Non abbandoniamo mai l’attività fisica. Anche se si tratta di una passeggiata di 30 minuti, facciamola e cerchiamo di allenarci con maggiore impegno almeno 3 volte a settimana.

Come dovremmo magiare

Potremmo eliminare le tossine dall’organismo per evitare di stare male. Come capire se siamo pieni di tossine? Dovremmo sentirci privi di energia, fare fatica a svegliarci e ad alzarci al mattino, sentirci molto stanchi alla sera. La motilità intestinale potrebbe cambiare e potrebbero arrivare diarrea o stitichezza. Potremmo soffrire di insonnia o fare fatica a riposare. Potremmo avere problemi nella digestione oppure sinusiti frequenti o emicranie. Anche i capelli potrebbero perdere lucentezza e potrebbe arrivare la forfora.

Gli alimenti che ci aiutano e che dovremmo inserire nel nostro regime nutrizionale sono diversi. Il finocchio, per esempio, è ricco di acqua, sarebbe depurativo e diuretico e stimolerebbe la funzione epatica. Un vero equilibratore per il nostro organismo. Le mele contengono pectina che aiuterebbe a controllare il colesterolo garantendo la regolarità intestinale. Potremmo utilizzare le proprietà antinfiammatorie dello zenzero e proteggere il fegato con le carote.

Gli organi più importanti

Se vogliamo disintossicare cuore e cervello dovremmo fare alcune cose tutti i giorni. Per esempio, una passeggiata immersi nel verde dove possiamo respirare a pieni polmoni. Eliminiamo le tossine dall’organismo e dal cervello dormendo di più e bevendo tè verde a colazione e nel pomeriggio. Facciamo meditazione e qualche lezione di yoga, poi concendiamoci una sauna o un bagno bollente in una vasca idromassaggio.

Semi di chia, radicchio e riso integrale sono ottimi cibi per alimentare i neuroni. I cibi ricchi di fibre depurano il fegato. Verdure, legumi e alimenti integrali non dovrebbero mancare così come i frutti di bosco che sono ricchi di antiossidanti. Rafforzare e proteggere l’intestino garantirebbe il funzionamento del nostro sistema immunitario.

Potremmo eliminare le tossine dall’organismo in poco tempo

Consideriamo che anche se abbiamo cambiato stile di vita e ci stiamo disintossicando, la stanchezza, le emicranie e l’irregolarità intestinale potrebbero continuare. Eliminare le scorie è un processo lento e necessita di pazienza.

Abituiamoci a consumare estratti di frutta e di verdura mischiando colori e sapori. Beviamo le spremute e utilizziamo latte di soia o di mandorle e kefir per aumentare il numero dei batteri buoni. Se ci sentiamo stanchi pranziamo con una centrifuga e con del pane integrale tostato a cui aggiungiamo un cucchiaio di olio extravergine d’oliva. I rimedi naturali sono sempre quelli più efficaci.