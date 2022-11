Anche gli uomini apprezzano un bouquet, ecco quali fiori regalare a un gentleman secondo il galateo

Un altro stereotipo sessista che possiamo finalmente abbandonare è quello secondo cui solo le donne apprezzano un bel mazzo di fiori in dono. Al giorno d’oggi, è perfettamente apprezzabile fare dono di un bouquet anche a un uomo. Questo vale non soltanto nelle occasioni formali, come lauree, pensionamenti, compleanni eccetera, ma ovviamente anche nell’ambito privato.

Cosa c’è di meglio che ricevere un bouquet confezionato con cura per un’occasione romantica, come una cena fuori, un anniversario, o anche come sorpresa da parte del nostro partner? Questo vale ovviamente anche per gli uomini, non solo per le donne. Ma quali sono i fiori migliori da includere in un mazzo destinato a un gentleman? Vediamo alcune delle scelte migliori.

Scegliamo fiori di grandi dimensioni e dai colori vivaci

Ovviamente ogni uomo è diverso, e se conosciamo bene il destinatario possiamo regalare qualsiasi fiore che quella persona apprezza, dalle rose rosse ai gigli, alle orchidee. Se invece non abbiamo idea da dove iniziare, possiamo seguire alcune semplicissime regole per confezionare un mazzo perfetto per un uomo.

Come principio generale, è meglio scegliere fiori dai colori vivaci e di grandi dimensioni, per realizzare un mazzo allegro, appariscente e non troppo fragile. Durante la bella stagione, ad esempio, nulla sarebbe più apprezzato di un bel mazzo di girasoli. Nel resto dell’anno, non esitiamo a scegliere gerbere, tulipani, crisantemi, dahlie, o anemoni. Teniamo presente però, che ogni fiore (e ogni colore) ha un suo significato nel linguaggio dei fiori. Consultiamo quindi una piccola guida prima di confezionare il mazzo perfetto per assicurarci di trasmettere il messaggio giusto.

Anche gli uomini apprezzano un bouquet, ma scegliamo i fiori giusti per occasioni romantiche o formali

Quali fiori e colori è meglio scegliere per un’occasione formale, oppure se stiamo regalando fiori ad un amico, senza alcun secondo fine? Per dare il messaggio giusto, confezioniamo un bouquet con: rose gialle, che significano amicizia, oppure rose rosa, che significano ammirazione, iris, che simboleggiano la saggezza, gerani, che significano vicinanza e affetto.

Se invece siamo alla ricerca di un bouquet per un’occasione romantica, o da dedicare alla persona che amiamo per un anniversario, un appuntamento o una data speciale, scegliamo: amarilli per comunicare l’amore, rose rosse per la passione, margherite per la leggerezza, e girasoli per la lealtà.

Chi non ama i bouquet apprezzerà una pianta in vaso

Anche gli uomini apprezzano un bouquet, ma se pensiamo che il nostro gentleman preferisca doni più durevoli, non per questo dobbiamo rinunciare alla bellezza dei fiori. Un regalo ideale per qualsiasi uomo è anche una pianta in vaso. Qui abbiamo l’imbarazzo della scelta: dalle solite orchidee, alle succulente, ai ciclamini, o alle piante più particolari che anche i più esperti sapranno apprezzare.