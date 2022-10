Potremmo avere denti sani e peso forma in una sola mossa, ecco quale

Come rendere i denti più forti? Sicuramente lavarli dopo i pasti, usare lo scovolino e andare periodicamente dal dentista sono azioni che ci assicurano un bel sorriso. Anche l’alimentazione ha un suo ruolo nel preservare la salute dei denti e nel prevenire la carie, in particolare alcuni nutrienti come calcio e fosforo e le vitamine A, C, D.

Ma, secondo diversi studi, potremmo avere denti sani e peso forma anche mangiando lentamente. In che modo una corretta masticazione può favorire la salute dei denti? E come può farci raggiungere il peso forma? Andiamo a scoprirlo.

Mangiare lentamente aiuterebbe ad avere un sorriso smagliante

Può sembrare scontato dire che avere denti forti e sani è molto importante non solo per la salute ma anche per l’estetica. Basta guardare le celebrità, le persone dello spettacolo, per capire quanta cura riservino ai loro denti. Un sorriso smagliante dà un contributo decisivo al fascino di un viso. Ma per conquistarlo occorrono una corretta igiene orale, una dieta sana e regolari controlli dal dentista. Inoltre bisognerebbe masticare piano e correttamente. Infatti mangiare lentamente aiuterebbe ad avere denti sani. Una corretta masticazione stimola la produzione di saliva che favorirebbe la remineralizzazione dei denti e aiuterebbe a ripristinare i livelli di pH dopo aver mangiato cibi contenenti zuccheri. La saliva è una vera spazzina all’interno della bocca perché aiuta a lavare via i residui di cibo.

Come masticare correttamente

La cosa può farci sorridere perché la masticazione è un’azione naturale ma, secondo gli esperti, per farlo in modo giusto ci sarebbero delle regolette da osservare. Innanzitutto bisognerebbe coinvolgere tutta la bocca facendo lavorare entrambi i lati. Inoltre dovremmo farlo a lungo, per almeno 20 minuti, e masticare ogni boccone per circa 30 volte. La lentezza permette al cervello di riconoscere il tipo di alimento e di individuare eventuali parti dure, come ossicini e spine da espellere.

In questo la scelta del cibo potrebbe esserci di aiuto. Gli alimenti compatti, come la carne, richiedono una masticazione più lunga e maggiore produzione di saliva. Anche la frutta e le verdure croccanti svolgono la stessa funzione mantenendo alti i livelli salivari.

Potremmo avere denti sani e peso forma dedicando più tempo ai pasti

Può la masticazione lenta aiutarci anche nella conquista del peso forma? Alcune ricerche dimostrerebbero di sì. Un pasto non dovrebbe durare meno di 20 minuti per dare al cervello il tempo di percepire il senso di sazietà. Quindi mangiare lentamente farebbe sentire sazi prima di avere introdotto grosse quantità di cibo.

Inoltre, innescherebbe anche la termogenesi indotta dalla dieta. Stiamo parlando di un processo secondo cui durante tutte le fasi della digestione di un cibo, a cominciare dalla masticazione, ci sarebbe un consumo di calorie. E questo ci aiuterebbe nel tempo a conquistare il peso forma.

Un motivo in più per dedicare ai pasti un tempo ragionevolmente lungo.

