Ecco come presentare la domanda per ottenere il Bonus trasporti

La crisi economica degli ultimi tempi sta mettendo in crisi tantissime famiglie e lavoratori che a stento riescono ad arrivare alla fine del mese. Il nostro Governo al fine di sostenere tante famiglie nelle spese quotidiane ha messo in campo diversi Bonus. Con il Decreto Aiuti n.50/2022 inoltre ha introdotto misure urgenti in materia di politiche sociali, energetiche, nazionali e produttività. Ad esempio tanti lavoratori troveranno 200 euro in più nella busta paga di ottobre. Tra i Bonus che stanno riscuotendo maggiore successo rientra il cosiddetto Bonus trasporti. Ovvero una misura voluta dal Governo come sostegno al reddito e contrasto ad un potenziale impoverimento, istituita dal predetto Decreto e convertita in Legge n.91/22. L’iniziativa è stata realizzata di concerto col Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili e prevede un Bonus per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto.

In che cosa consiste?

Si tratta di un contributo fino a 60 euro per acquistare abbonamenti per più mesi o annuali a bus, metro e treni. È riconosciuto alle persone fisiche che nel 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. il Bonus deve utilizzarsi acquistando un abbonamento entro il mese solare di emissione. L’abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo. È possibile inoltre effettuare una richiesta al mese ed ulteriori richieste anche nei mesi successivi, qualora ci sia ancora la disponibilità finanziaria. Ovviamente sempre per un importo massimo di 60 euro. Inoltre se non si conosce l’effettivo importo da pagare per il proprio abbonamento, si può richiedere il Bonus per il valore massimo di 60 euro. In questo caso sarà poi il gestore a riscattare la sola parte corrispondente al valore dell’abbonamento.

Ecco come presentare la domanda per ottenere un contributo fino a 60 euro per questa frequente spesa

Con un comunicato stampa il Ministero del Lavoro ha informato che dal primo ottobre è possibile richiedere nuovamente il Bonus per abbonamenti mensili e annuali. In particolare per coloro che ne abbiano già utilizzato uno nel mese di settembre o non ne abbiano fatto ancora richiesta nel mese scorso. Ad ogni modo fino al prossimo mese di dicembre sarà possibile richiedere il beneficio per sé stessi o per un minorenne a carico. Pertanto per chi ancora non lo avesse fatto potrà presentare la domanda per ottenere questo importante e utile contributo per l’abbonamento ai trasporti.

Peraltro coloro che abbiano conseguito nel 2021 un reddito complessivo di euro 35.000, possono richiederlo per sé stessi o per un familiare a carico. Per fare la domanda basterà collegarsi sulla piattaforma messa a disposizione dal Ministero del lavoro e accedere con le proprie credenziali, SPID o CIE. Dovranno inserirsi i propri dati anagrafici e codice fiscale nonché la dichiarazione che il proprio reddito complessivo 2021 non è superiore a 35.000 euro. Dovrà poi specificarsi l’importo e selezionare il gestore di trasporto pubblico per cui s’intende chiedere il Bonus. Qualora il beneficiario sia un minore si dovrà attestare che quest’ultimo è fiscalmente a carico del richiedente. Ecco come presentare la domanda per ottenere un utilissimo contributo per sé stessi o per i propri figli a carico.

