Non sono moltissime le persone che riescono a cucinare la pasta in casa o i secondi ripieni di carne in meno di qualche ora. Il motivo è semplice: alcune ricette richiedono tempo e lo svolgimento di passaggi macchinosi ma fondamentali. Eppure, in cucina esistono numerosi modi per guadagnare un bel po’ di minuti e ottenere piatti altrettanto saporiti. Fra questi esiste certamente la pentola a pressione.

Sono molte le persone che ancora si chiedono come si usa e perché farebbe risparmiare sulla bolletta. Per chi invece la impiega quasi quotidianamente, la pentola a pressione non ha più nessun segreto.

Ecco, quindi, come usarla per la preparazione dell’arrosto e un trucchetto per rendere questa pietanza ancor più tenera e cremosa. Questo arrosto sarà così morbido da tagliarsi con un grissino.

Un filetto di vitello degno dei migliori ristoranti

Oltre a legumi, tagli di carne nervosi o poco teneri e, persino risotti, è possibile preparare un gran numero di ricette impiegando quest’incredibile pentola. Stesso risultato dei tradizionali metodi di cottura, ma a fronte di un grande risparmio di tempo.

Sarà, poi, l’aggiunta del latte a rendere spaziale questo taglio di carne e a costituire la base di una salsa d’accompagnamento indimenticabile. Sembra incredibile, ma cucinare velocemente un arrosto morbido e succoso non è mai stato così semplice come con questa ricetta.

Gli ingredienti richiesti per la preparazione

un filetto di vitello intero da circa 600 grammi;

300 grammi di latte;

50 grammi di burro;

2 foglie di alloro;

sale a piacere;

pepe a piacere.

Per cucinare velocemente un arrosto morbido e succoso basta usare così latte e pentola a pressione

Basterà munirsi di frullatore a immersione e pentola a pressione e seguire solo questi passaggi. In tutti gli altri casi, bisogna sempre seguire questi tempi e temperature per arrosti perfetti anche senza pentola a pressione.

In questo caso, invece, basteranno appena 20 minuti per un secondo degno dei migliori Chef. Iniziare facendo sciogliere il burro direttamente nella pentola a pressione. Rosolare il vitello su tutti i lati, ruotandolo nel burro caldo e, poi, aggiungere il latte, le foglie di alloro, il sale e il pepe.

Chiudere ermeticamente il coperchio della pentola a pressione e alzare il fuoco al massimo.

Attenzione a non bruciare la salsa

In poco tempo, la pentola a pressione comincerà a emettere un fischio. Questo è il momento di abbassare la fiamma e far partire il timer di 20 minuti.

Quindi, a fine cottura, sfiatare leggermente il vapore e prelevare il filetto. Frullare la salsa rimasta per renderla più cremosa. E se la salsa brucia, ecco come scrostare il fondo della pentola a pressione.