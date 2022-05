La cura del corpo non è mai cosa semplice e ogni zona richiede la giusta attenzione, specialmente superati i temuti “anta”. C’è chi superato questo traguardo, ad esempio, comincia a preoccuparsi di tornare tonico e in forma. A tal proposito avevamo rivelato che anche a 50 anni potremmo avere un corpo scolpito e sodo con alcuni e esercizi e tisane dimagranti.

Ma al pari della forma fisica, anche la tonicità della pelle con il passare degli anni potrebbe diminuire con conseguente comparsa di macchie e rughe. Numerosi sono i rimedi naturali proposti per tenere a bada questo fenomeno, ma quello che proporremo in seguito è davvero sbalorditivo.

Potrebbero bastare queste pastiglie che tutti abbiamo in casa per avere pelle brillante senza rughe e antiestetiche macchie

Cominciamo con il dire che tra i segreti fondamentali per avere una pelle lucida e giovane è necessaria una buona idratazione. Bere la giusta quantità di acqua aiuta infatti a mantenere tonica la pelle del viso.

Sarà inoltre necessario mantenere pulita la pelle lavandola al mattino e alla sera e, cosa fondamentale, evitare di fumare e seguire un’alimentazione sana.

Inoltre è importante prendersi cura della pelle, in modo misurato, attraverso trattamenti di bellezza non invasivi come la maschera che proporremo.

Questo rimedio che sembra avere un effetto illuminante e distensivo per la pelle potrebbe lasciarci sorpresi, eppure i risultati potrebbero vedersi da subito.

La maschera che realizzeremo è a base di un comune farmaco che siamo soliti assumere per raffreddore e influenza ma che avrebbe effetti sbiancanti.

Come realizzarla

Stiamo parlando dell’aspirina, anche nota come acido acetilsalicilico. Sembrerà assurdo ma potrebbero bastare queste pastiglie per un eccezionale trattamento contro rughe e macchie.

Quello che servirà per realizzare la maschera sono 4 o 5 pastiglie di aspirina non effervescente che dovremo sbriciolare. A questa polvere andrà aggiunto un cucchiaio di miele ed un cucchiaio di yogurt magro. Mescoliamo accuratamente fino ad ottenere una crema che applicheremo sul viso con un pennello sulla pelle appena lavata. Lasciamo in posa 30 minuti per poi sciacquare e vedere da subito una pelle più nutrita e luminosa. I principi degli ingredienti appena citati, infatti, avrebbero non solo capacità sbiancanti, ma anche nutritive per il viso.

Questo è un trattamento da ripetere 3 o 4 volte al mese. Infine possiamo migliorare anche il contorno occhi applicando qualche segreto di bellezza. Naturalmente in caso di allergia l farmaco è sconsigliato l’utilizzo della maschera.

Lettura consigliata

Pochi conoscono quest’olio naturale che dona luce ai capelli e combatte le rughe