Una gita fuori porta da fare in giornata partendo da Roma o un weekend se si parte da più lontano ha come meta l’Umbria.

Viaggeremo in un percorso che ci farà passare dai sotterranei di una splendida e misteriosa città medievale alla sontuosità di cascate immerse nella natura. Scopriremo come trascorrere con pochi soldi una giornata indimenticabile.

La prima tappa sarà in un borgo che custodisce tutto il suo fascino all’interno delle mura urbiche. Nacque come fortificazione costruita dai romani nel 300 a.C. per controllare la Via Flaminia.

L’Umbria è terra di cultura e storia capace di regalare al viaggiatore esperienze che restano indelebili.

Come trascorrere con pochi soldi una giornata tra mura medievali, cascate tra le più alte d’Europa e cucina tipica in un paradiso a circa 1 ora da Roma

Siamo a Narni. Il centro storico non è molto esteso ma richiede una visita lenta e approfondita per scoprire tutti gli angoli più significativi. Si susseguono scorci panoramici che possono fare da sfondo a fotografie meravigliose da condividere sui social. Palazzi, piazze, botteghe e scalinate si impongono maestosi e pregni di storia. La Rocca Albornoz è una fortezza del 1367 divenuta dimora papale e vescovile. Si erge imponente su Narni immersa nella vegetazione ed ha una forma quadrangolare con al centro un cortile al quale si può accedere da due eleganti portali. Con un biglietto di 6 euro si può effettuare una visita guidata della Rocca. Il biglietto comprende anche l’accesso al Museo di Palazzo Eroli nel centro storico. Qui troviamo 2.700 metri quadri di esposizione di importanti opere pittoriche, scultoree e archeologiche che consentono di ripercorrere la storia dei luoghi.

Un’altra tappa da non perdere è la Narni sotterranea. È possibile visitare un insieme di ipogei partendo dal convento di San Domenico. Si accede in una chiesa del 1100 scoperta dagli speleologi soltanto nel 1979. Questo è il primo passo per immergersi in un tour sotterraneo alla scoperta di affreschi, reperti archeologici, varchi, cisterne e cunicoli. In questo percorso affascinante ci si trova infine in una grande sala dove avevano luogo gli interrogatori del Tribunale dell’Inquisizione. La visita dura circa un’ora e mezza ed il costo di ingresso è di 7 euro per il biglietto intero. Sono previste diverse scontistiche.

Pausa pranzo con i sapori umbri in tavola

Ci sono molte offerte di ristorazione a Narni. Un posto tra i tanti dove gustare piatti tipici è La bottega del giullare. Cinghiale, tartufo e norcinerie servite in un ambiente casalingo e accogliente. I prezzi in linea con la qualità offerta.

Dopo la sosta ci muoviamo alla volta di Marmore. In una mezz’ora potremo immergerci nella natura. Per non perdere tempo è consigliabile acquistare online i biglietti d’ingresso ed il ticket per il parcheggio. Saltando le file si può sfruttare al meglio il tempo a disposizione.

165 metri di altezza fanno della Cascata delle Marmore una tra le più alte d’Europa. Il fiume Velino ed il fiume Nera creano questo spettacolo della natura che è regolato da aperture e chiusure del flusso. Viene aumentata la portata dell’acqua per offrire agli spettatori la visione del salto. Ci sono 6 percorsi con diversi livelli di difficoltà che passano attraverso boschi e prati. È possibile anche decidere di visitare la cascata in notturna con la guida, un’esperienza unica e suggestiva. Ecco come trascorrere con pochi soldi una giornata tra storia, buon cibo e natura, in coppia, con gli amici o in famiglia.

Lettura consigliata

4 usi inimmaginabili di questo unguento che può allontanare le zanzare e migliorare la pelle di piedi e mani