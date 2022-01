I problemi dovuti al colesterolo o alla pressione accomunano moltissime persone. Ascoltare i consigli del nostro medico è il primo passo per stare bene, ma anche seguire un’alimentazione sana ed equilibrata è importantissimo per la nostra salute.

Per fortuna, infatti, esistono alimenti benefici per il nostro organismo, che possono aiutarci a migliorare alcuni problemi, anche gravi. Pochi sanno, ad esempio, che questi frutti tondi e simpatici, che stuzzicano l’appetito, aiuterebbero ad abbassare colesterolo cattivo e trigliceridi.

Oltre a questi, è risaputo che i semi di alcune piante abbiano proprietà davvero ottime per l’organismo.

Potrebbero aiutarci a controllare il colesterolo, la pressione e la frequenza cardiaca questi preziosissimi semi disponibili in tutti i supermercati

Negli ultimi tempi, in TV, vediamo spesso grandi chef condire le proprie ricette con semi di diverso colore e grandezza. Questi, infatti, sono utilizzati per condire secondi di pesce, ad esempio, come un ottimo trancio di salmone. A tal proposito, ricordiamo che oltre al salmone, anche questi 6 pesci sono una miniera di omega 3 e aiuterebbero a contrastare Alzheimer, demenza e trigliceridi alti.

Un ingrediente perfetto per rendere ancora più preziosi i nostri secondi di pesce sono i semi di lino. Infatti, come scritto da Humanitas Research Hospital, i semi di lino sarebbero un grande aiuto per la salute cardiovascolare, e non solo.

Ne gioverebbe anche l’intestino, oltre al colesterolo e alla pressione

I semi di lino sono ricchi di fibre, le quali contribuirebbero ad aiutare la salute intestinale. Inoltre, anche il metabolismo ne beneficerebbe grazie alle vitamine del gruppo B.

Questi semi contengono anche potassio, un minerale che sarebbe molto utile per tenere a bada la frequenza cardiaca e la pressione. In più, gli acidi grassi ci aiuterebbero a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue. Ecco perché potrebbero aiutarci a controllare il colesterolo, la pressione e la frequenza cardiaca questi preziosissimi semi disponibili in tutti i supermercati.

Facciamo attenzione ai semi di lino in questi casi

I semi di lino, quindi, sarebbero un alimento ricco di benefici per la nostra salute. Dobbiamo sottolineare, però, che potrebbero incidere sull’assunzione di anticoagulanti o antidiabetici e, per questo motivo, chi li assume dovrebbe fare attenzione al loro consumo.

A tal proposito, se assumiamo anticoagulanti e aspirina facciamo attenzione anche a questa verdura presente in quasi ogni ricetta.

In ogni caso, è fondamentale rivolgersi sempre al proprio medico di base per ricevere consigli utili su alimentazione e salute.