Molte Regioni negli ultimi anni hanno previsto aiuti economici, a volte anche molto rilevanti, per sostenere le famiglie con figli a scuola. Anche la Regione Veneto ha previsto un buono scuola che può arrivare fino a 1.950 euro. I termini per fare la domanda sono in scadenza, quindi le famiglie con figli che ancora non hanno fatto richiesta devono affrettarsi.

La Regione Veneto è solo una delle tante amministrazioni locali che offrono incentivi alle famiglie con figli che vanno a scuola. Questi incentivi hanno lo scopo di aiutare nuclei familiari con i redditi più bassi danneggiati da due anni di pandemia. Per esempio la Regione Lombardia ha messo a disposizione fino a 1.500 euro di contributi per gli studenti più meritevoli.

La regione Campania ha previsto quasi 30.000 bonus. Questi contributi prevedono di distribuire a ogni studente delle scuole superiori 250 euro sotto forma di buoni spesa. La Regione Toscana, dopo un primo aiuto per l’anno scolastico 2020-2021 e per quello che si è appena concluso, prevede un terzo intervento. A breve sarà pubblicato il bando per accedere ai contributi per l’anno scolastico 2022-2023.

Potrebbe costare fino a 1.950 euro alle famiglie di una Regione non fare questa richiesta nei prossimi 2 giorni

Anche la Regione Veneto ha previsto dei contributi per gli studenti di ogni ordine e grado. Questi aiuti economici variano a seconda dell’ISEE della famiglia residente nelle Regione Veneto, con figli che hanno frequentato l’anno scolastico 2021/2022. I ragazzi devono essere iscritti ad una scuola primaria o secondaria di I o II grado, statale, paritaria o non paritaria iscritta all’albo regionale.

Gli aiuti sono rilevanti. Per esempio una famiglia con ISEE sotto 15.000 euro potrebbe ottenere fino a 900 euro per un figlio che frequenta una scuola primaria. Il contributo sale a 1.350 euro se il figlio frequenta una scuola secondaria di primo grado. L’aiuto può diventare di 1.950 euro per un figlio che frequenta una scuola secondaria superiore o una scuola formativa accreditata.

I bonus sono erogati sotto forma di rimborso spese. Ovvero la Regione rimborsa le spese per iscrizione a scuola e costi legati alla frequenza e allo studio (libri, materiale didattico, ecc.). Ovviamente la famiglia deve documentare queste spese per potere ottenere il rimborso.

Le domande si possono inoltrare dal 9 maggio fino alle ore 12.00 del 9 giugno. Quindi alle famiglie con figli interessate la mancata richiesta, o l’inoltro della domanda in ritardo potrebbe costare fino a 1.950 euro. Le richieste possono essere presentate esclusivamente via web al sito dedicato della Regione Veneto.

