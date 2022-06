Qualsiasi sia il capitolo di spesa di una famiglia, risparmiare è l’obiettivo di tutti. Ogni genere di acquisto infatti andrebbe fatto cercando di spendere il meno possibile. Questo vale oggi sempre di più per via della grave crisi economica che ha colpito la maggior parte delle famiglie italiane. E se c’è una cosa su cui gli italiani cercano sempre di risparmiare, questa cosa è l’assicurazione auto.

È facile risparmiare almeno 100 euro sull’assicurazione auto con questa manovra 25 giorni prima della scadenza

Non c’è veicolo che circola su strade aperte al pubblico che può farlo senza la relativa copertura assicurativa. Una polizza sulla responsabilità civile verso terzi infatti è obbligatoria su qualsiasi veicolo. E nell’economia di una famiglia la polizza RCA è uno dei costi maggiori del bilancio di una famiglia. Per questo si tratta di un prodotto su cui a torto o a ragione tutti vorrebbero risparmiare.

In aiuto agli automobilisti che cercano questo risparmio, c’è la grande diffusione dei siti di comparazione. Si tratta di quei siti che riescono a mettere a confronto molte compagnie offrendo i preventivi di tutte loro agli automobilisti. Collegandosi a un sito di questo genere ed inserendo i dati personali e quelli del proprio veicolo, si possono effettuare i preventivi di diverse compagnie, tutti contemporaneamente.

Tra l’altro sempre tramite questi siti la persona può anche comprare l’assicurazione tutto comodamente da casa. Il consiglio che si dà a chi cerca di risparmiare su un prodotto così importante come la polizza auto è l’attenzione. Infatti non sempre il risparmio è sinonimo di qualità. Le coperture assicurative sono tutte importanti e spesso fondamentali. Ciò vuol dire che risparmiare perdendo parte delle coperture non è saggio. A parità di condizioni e di coperture assicurative però, il risparmio può essere importante. Stime alla mano, un automobilista può arrivare a risparmiare qualcosa come 100/150 euro. Senza grandi manovre o miracoli.

Perché meglio iniziare a preventivare con largo anticipo, ma non troppo

Infatti basta che l’automobilista inserisca i propri dati su un sito di comparazione. Il risparmio maggiore però un automobilista lo ottiene solo partendo da preventivi effettuati a debita distanza dalla scadenza della polizza. Infatti sembra che il cercare di risparmiare collegandosi al sito di comparazione sono negli ultimi giorni prima della scadenza non sia ottimale come invece accade se i preventivi vengono fatti a tre settimane dalla scadenza. Secondo alcuni studi infatti i preventivatori di tutte le compagnie hanno dei parametri fissi.

Chi fa un preventivo quando mancano più di 25 giorni alla scadenza della polizza, fa salire i premi e fa ridurre il risparmio. Questo perché le compagnie considerano le dichiarazioni degli utenti , prive di fondamento. In effetti una polizza che scade tra 30 giorni non ha ancora completato il periodo di osservazione utile per gli attestati di rischio. Ma anche preventivi effettuati a ridosso della scadenza della polizza sortiscono lo stesso effetto. Questo perché le compagnie considerano la persona che fa un preventivo a pochi giorni dalla scadenza della propria polizza, come un soggetto approssimativo. In pratica una persona disorganizzata che vorrebbe essere tale anche come stile di guida. Per questo con preventivi che vengono effettuati tra i 20 ed i 25 giorni è facile risparmiare almeno 100 euro.

