Potranno rimpolpare il conto corrente con ben 80.000 euro i fortunati che hanno conservato questa moneta delle vecchie lire

Il collezionismo è un hobby sempre più diffuso. Alcune persone coltivano questa passione con meticolosa precisione e costanza. Si tratta infatti di un’attività che, se ben perseguita, può fruttare parecchi soldi. Tra l’altro, il collezionismo può coinvolgere più ambiti e settori. Spesso si tende a pensare solo alle opere d’arte. Ma così non è. Con il trascorrere degli anni, oggetti anche apparentemente banali, possono acquistare un enorme valore. Si può trattare, ad esempio, dei giocattolini che negli anni ’80 e ’90 si trovavano a mo’ di sorpresa nelle confezioni di merendine, patatine e ovetti di cioccolato. Potrà sembrare strano ma, con il passare degli anni, possono poi acquistare un notevole valore anche libri, vecchi dischi ed anche particolari videocassette ormai inutilizzabili.

Proprio per questo motivo, quando si fanno le “grandi pulizie” è meglio essere parchi col gettare via tutto. Altrettanto utile può poi essere fare un giro, ogni tanto, in soffitta o in cantina. Potrebbe rivelarsi utile un giro di perlustrazione anche nelle case delle nonne e delle vecchie zie. Potremmo fare scoperte davvero sensazionali! In questo articolo faremo un approfondimento di numismatica. Un settore quindi del collezionismo piuttosto basilare ma sempre in voga perché molto remunerativo.

Perché alcune monete valgono un pozzo di soldi

Chi colleziona monete è sempre alla ricerca di qualche rarità. In genere, le monete più redditizie sono esemplari che sono stati prodotti in edizione limitata. Di solito, si tratta di esemplari aventi scopo celebrativo: in occasione di particolari eventi ed anniversari o in onore di qualche personaggio molto importante e di spicco. Sicuramente preziosi sono poi anche molti esemplari di monete antiche. Ma non è finita qui. Quotidianamente, circolano infatti pezzi da 1 o 2 euro, ad esempio, che potrebbero valere davvero tanti soldi. Magari ci passano tra le mani e neppure sappiamo di aver toccato, e purtroppo sperperato, una fortuna.

Potranno rimpolpare il conto corrente con ben 80.000 euro i fortunati che hanno conservato questa moneta delle vecchie lire

Chi oggi è attorno ai 40 anni, ricorderà di certo la cara vecchia lira. Con grande probabilità, queste persone ricorderanno anche che, per un breve periodo di tempo (a inizio 1990 circa) sono circolate delle monetine piccolissime di 100 lire e di 50 lire. Questi esemplari erano del tutto identici ai loro corrispettivi di dimensioni normali per materiale e raffigurazioni. Tuttavia, erano molto più piccoli. Proprio per questo, infatti, tali monetine non furono granché apprezzate e non ebbero grande successo perché scomodissime da gestire.

Non circolarono per molto tempo. Gli appassionati di monete che però hanno conservato qualche esemplare delle mini 100 lire potranno rimpolpare il conto corrente con una cifra astronomica. Di recente, infatti, un venditore sul web ha chiesto ben 80.000 euro per un mini 100 lire con errori di conio. A questo punto, se rovistando nei cassetti dovessimo trovare queste monetine, portiamole subito a qualche esperto del settore per farci fare una corretta valutazione.

