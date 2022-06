Non è che bisogna fare troppo i sofisticati. Nel senso che, al giorno d’oggi, con i chiari di luna dell’economia mondiale, anche un posto di lavoro in ufficio è benedetto. Anche se un po’ tutti sognano l’occupazione che ti permetta di guadagnare e magari andare in giro gratis per il Mondo. Ci sono persone che hanno questa fortuna. Nel senso che sono sempre in aeroporto, pronti a prendere un aereo che li porti in un’altra Nazione. Uomini d’affari, e non solo, la cui professione richiede frequenti spostamenti.

Attenzione a muoversi per tempo per l’invio del curriculum vitae

Certo, dopo un po’, tutto diventa abitudine. Anche questi continui viaggi possono diventare una seccatura, nel senso che, spesso, non si ha il tempo di visitare i vari posti. Però, sempre meglio di doversi alzare la mattina e prendere tutti i giorni la metro stipata, per andare sempre nello stesso ufficio decentrato. Che poi, con la crisi di occupazione sempre più aggravata, andrebbe benissimo anche una scrivania condivisa con il collega. È chiaro, però, che davanti a certe offerte di lavoro, non si può restare indifferenti. E, in questo caso, sono fissati i colloqui il 14 luglio per questi 100 posti di lavoro molto ben pagati che permettono di girare il Mondo in questa importante azienda italiana.

Si tratta di Costa Crociere, l’importante compagnia di navigazione italiana che ha organizzato il Costa Crociere Recruiting Day 2022, appunto, per il 14 luglio. Sono diversi i posti offerti, ovvero cuochi (Commis de Cuisine), pasticceri (Commis Pastry, Demi Pastry, Chef de partie Pastry), pizzaioli e casari. Cosa dovremo fare per essere selezionati? Il consiglio è quello di partecipare, il 30 giugno, alle ore 15, al webinar per scoprire come si lavora a bordo delle navi Costa.

Colloqui il 14 luglio per questi 100 posti di lavoro molto ben pagati nell’importante azienda italiana che fa girare il Mondo

Una volta che saremo convinti che questa vita si adatti a noi, ecco come funziona il Recruiting Day. Che è strutturato in quattro fasi. La prima, è la registrazione nel posto vacante di nostro interesse, allegando un cv completo e dettagliato, redatto cercando di non fare errori fondamentali. La valutazione sarà fatta in base ad esso. La seconda fase tocca allo staff di LavoroTurismo.it, che collaborerà con Costa, esaminando il nostro profilo.

Terza fase dedicata a un primo colloquio. Se il nostro profilo sarà considerato idoneo, parleremo con un reclutatore di LavoroTurismo, tramite video colloquio. Ci faranno domande personali, anche sulla nostra esperienza e conoscenza. Infine, ultima fase, il 14 luglio 2022, effettueremo il colloquio con i recruiter di Costa Crociere in video collegamento. I requisiti richiesti variano in base ai posti. Tutti, però, devono avere il diploma quinquennale di scuola secondaria superiore, conoscenza minima di inglese B1, disponibilità a lavorare in team, esperienza pregressa.

