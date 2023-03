È l’osteria più antica al Mondo e si trova in Italia, ma visitate anche il meraviglioso castello

Spesso, quando andiamo a visitare un luogo, dedichiamo più attenzione ai monumenti storici e ai palazzi. Trascurando luoghi che, per tanti motivi, sono altrettanto importanti per il nostro Paese. Ad esempio, non tutti sanno che, in Italia, si trova la più antica osteria del Mondo. E si trova in questa località ricca di storia. Ecco quale.

Quando uno va in giro, nel fine settimana, per visitare qualche posto, deve pensare anche alla tavola. Perché gli italiani sono famosi anche per i loro viaggi del gusto. Ovvero, unire alla visita di una città, anche la buona tavola, che non guasta mai. Del resto, non si conosce fino in fondo un popolo se non anche attraverso i suoi piatti. Perché la cultura culinaria è importante esattamente come quella storica o geografica. E poi, dopo aver camminato a lungo, se ci si ferma anche a mangiare in un buon posto, male non fa.

Incredibile scoprire come questa osteria risieda proprio in Italia, in questa bella città

Perché l’Italia non tradisce mai grazie a posti suggestivi dove mangiare. Per andare, ad esempio, a scoprire dove è l’osteria più antica al Mondo, si deve andare a Ferrara. Che è stata definita “la città delle biciclette”. Il che fa capire quale spirito rilassato ci sia in questa bella città emiliana. In effetti, è un luogo davvero vivibile, a partire dal suo centro storico che merita, da solo, la visita di uno o due giorni.

Parli di Ferrara e pensi subito ai d’Este e non solo per il meraviglioso Castello d’Este che rappresenta il simbolo della città. Ed è anche il monumento storico più conosciuto di Ferrara, anche se sono tanti i luoghi di interesse ben conservati, che potremmo visitare. A partire dalla cerchia muraria che, nonostante i secoli, è ancora, in parte, integra. Si diceva del Castello Estense, che risale al 1385, eretto, principalmente, come fortezza militare.

Scopriamo altri luoghi da visitare a Ferrara prima di andare nell’osteria più antica

Quasi cento anni dopo venne trasformato in una residenza signorile, dove si svolgeva la vita della corte estense. Immancabile, dunque, la visita al Castello e, in particolare, la salita alla Torre dei Leoni. Oltre al Castello Estense, non si può non visitare, poco distante, la Cattedrale di Ferrara, situata in Piazza delle Erbe.

Resteremo incantati dalla facciata in marmo bianco e l’interno, rifatto, in stile barocco, dopo l’incendio che distrusse tutto. D’obbligo è anche un giro al Palazzo dei Diamanti, con i suoi 8.500 blocchi di marmo bianco. Che sono striati di rosa, creando dei bei giochi di luce.

È l’osteria più antica al Mondo, anche se tutti i posti sono buoni per mangiare a Ferrara

Dopo tutte queste visite, è arrivato il momento di andare a mangiare. Magari, facendo un salto all’osteria più antica del Mondo, che si chiama “Al Brindisi”, tanto da essere citata nel Guinness dei Primati. Si hanno notizie di questo posto già nel 1435, quando si chiamava “Hostaria del Chiuchiolino” (da “ciuc”, ubriaco).

Ferrara è però ricca di osterie e ristoranti dove andare a mangiare i piatti tipici. Cappellacci con la zucca, passatelli in brodo, lasagne, cappelletti. O il classico pasticcio di maccheroncini. Di secondo, da non perdere è la salama da sugo. E, volendo, si può gustare anche l’anguilla ammarinata. Chiudendo con una fetta di panpepato.