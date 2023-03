Potente pattern di inversione ribassista per le azioni GEOX

Dopo un rialzo di oltre il 70% partito dai minimi storici di settembre 2022 in area 0,7 €, un potente pattern di inversione ribassista si è abbattuto sulle azioni GEOX. Stiamo parlando del BullishThreeLineStrikeDown che ha un’efficienza del 65% nell’individuare un’inversione di tendenza al ribasso. Potremmo, quindi, avere assistito a un movimento molto importate con conseguenze negative anche per le prossime settimane.

Potente pattern di inversione ribassista per le azioni GEO: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo GEOX (MIL:GEO) ha chiuso la seduta 8 marzo a quota 1,136 €, in ribasso del 3,89% rispetto alla seduta precedente.

Come accennato all’inizio di questo articolo, sul titolo è piombato un pattern con un’elevata affidabilità nel determinare un’inversione di tendenza ribassista. Il BullishThreeLineStrikeDown è costituito da 4 barre. Le prime tre al rialzo e la quarta al ribasso che chiude sotto il minimo della prima barra rialzista.

Se a questo pattern si aggiunge il fatto che negli ultimi 7 giorni il titolo ha perso forza relativa rispetto alla medie del settore di riferimento, un possibile scenario potrebbe essere molto pericoloso. In particolare, una chiusura giornaliera inferiore a 1,106 € potrebbe aprire le porte a una discesa fino in area 1 €.

Solo una chiusura giornaliera superiore ad area 1,196 € potrebbe fare ripartire nuovamente al rialzo le quotazioni di GEOX.

La valutazione sulla base dei multipli di mercato

La valutazione di GEOX non è esercizio facile. Essendo l’EPS negativo, non si può calcolare il rapporto prezzo/utili. Pertanto ci siamo concentrati sul rapporto prezzo/vendite (Price to Sales, PS). Se si considera questo parametro scopriamo che le azioni GEOX sono sottovalutate di oltre il 70% rispetto alla media del settore italiano. Il price to book ratio, invece, è quasi in linea con la media del settore di riferimento.

Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, invece, esprime una sopravvalutazione di circa il 100%.

A favore della società, poi, ci sono due aspetti molto importanti. Da un lato l’indice di liquidità superiore a 1. Dall’altro un rapporto tra debito e le attività totali inferiore al 40%. Queste ultime sono costituite dalle proprietà, comprese le attività materiali, le attività immateriali, gli investimenti finanziari, la liquidità e i debiti, che l’azienda possiede per un determinato periodo.

