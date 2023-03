Il primo ascensore della storia e quello più veloce oggi al Mondo. Chi detiene i record più importanti?

Stati Uniti e Cina si sfidano in diversi campi e condividono molti primati. Anche sulle tecnologie che riguardano grattacieli e ascensori. Eccone un esempio.

Il primo impianto costruito per il trasporto di persone all’interno di un edificio risale al 1857. Ci troviamo a New York e l’inventore americano Elisha Otis inventa il primo congegno per garantire la sicurezza che all’epoca mancava nei montacarichi. L’inventore era ossessionato da questo problema e sapeva che negli alberghi sarebbe stato impossibile garantire la comodità dei clienti con le tecnologie esistenti. Per questo motivo brevettò un sistema con argano a tamburo ingranato da un sistema di cinghie che funzionava grazie a un motore a vapore.

Il progetto venne presentato nel 1954 e creò molto scalpore. Poi in seguito venne creata la Otis Elevator Co. In Italia l’ascensore arrivò nel 1970 grazie all’albergo Costanzi e alla giovane società Stigler. In quel periodo il sistema di pulegge fatto funzionare dalla forza idraulica era una tecnologia d’avanguardia. Il periodo d’oro degli ascensori arrivò alla fine del 1800 quando i meccanismi di sicurezza vennero applicati alla Tour Eiffel. Anche Palazzo Barberini ne ebbe uno nel 1904 e quello fu il primo ascensore elettrico installato in Italia.

Tecnologia al servizio delle persone

A parte il primo ascensore della storia, tante sorprese ha riservato questo campo curioso e appassionante. La tecnologia ha fatto passi da gigante. Oggi l’ascensore più veloce del Mondo si trova nel secondo edificio più alto conosciuto. Si tratta della Shangai Tower che misura 632 metri e ha 128 piani. Terminato nel 2015, l’edificio, oltre a essere stato arricchito da numerosi ascensori ad alta velocità, è stato dotato di 3 ascensori che hanno ottenuto i record del settore.

Uno di questi, secondo la Mitsubishi, è in grado di raggiungere i 73, 8 chilometri all’ora. Per questo motivo è considerato l’ascensore più veloce della Storia attualmente. Alle sue spalle si trovano altri impianti che anche se non detengono il primato rappresentano dei veri e propri fiori all’occhiello nella tecnologia dei trasporti in sicurezza. Vediamo quali sono.

Il primo ascensore della storia e la passione per la velocità

Il secondo ascensore più veloce del Mondo si trova in Giappone ed è il Taipei 101. Sfiora i 61 chilometri all’ora all’interno di un edificio alto 510 metri. Per arrivare dal piano terra alla cima impieghiamo 30 secondi. All’interno di questa distanza, l’ascensore è considerato il più veloce del Mondo superando di poco la performance dell’ascensore cinese.

Al terzo posto troviamo un altro ascensore giapponese, cioè quello montato all’interno della Yokohama Landmark Tower. Ha una velocità di 750 metri al minuto corrispondenti a 54 chilometri orari. Anche questo ascensore ha il primato di questa particolare distanza. Infatti, per arrivare dal piano terra alla cima impiega solo 24 secondi coprendo ben 296 metri. Se siamo appassionati di viaggi e scoperte, sarebbe curioso provare questi veri prodigi tecnologici. Basta non soffrire di claustrofobia e vertigini. Lontani dall’Asia, l’ascensore che detiene dei record lo troviamo a Chicago. Al John Hancock Center troviamo un ascensore che viaggia con 559 metri al minuto a una velocità di 33 chilometri all’ora. In 38 secondi vengono percorsi 344 metri. Se non ci piace stare al chiuso, però, possiamo andare a piedi. Basta salire per 1.632 gradini con cui si arriva alla cima dell’Osservatorio.