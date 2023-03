Perché i neonati si muovono in continuazione? La risposta non è sicuramente quella che credi

Guardare un neonato significa vedere continui movimenti. Un bambino si muove sempre, ma non a caso. Probabilmente rimarrai del tutto stupito nel sapere che ogni neonato ha un obiettivo ben preciso che lo porta ad agitarsi tanto.

Qual è la caratteristica di un neonato? Non sta mai fermo. In particolare, agitano sempre le braccia e le gambe, ancor prima di imparare a mettere a fuoco cosa o chi sta loro davanti. Una mamma imparerà presto a farci l’abitudine, mentre agli occhi di chi guarda, non essendo genitore, può sembrare molto strano.

È, invece, del tutto normale. Ma perché i neonati si muovono in continuazione? Forse sarai spinto a rispondere nel modo più semplice, ovvero: sono movimenti involontari e casuali che permettono loro di apprendere pian piano. Ma non è così.

La scienza ha determinato che, anche se così piccoli, loro sanno perfettamente che cosa fanno. Quindi, tutti i movimenti che vedi nelle mani, nei piedi, nelle braccia e nelle gambe hanno uno scopo ben preciso. Ormai gli studiosi ne sono fermamente convinti.

Questo argomento non è solamente una curiosità da leggere e di cui stupirsi. Conoscere alcune informazioni ci può aiutare a capire meglio il bambino e a individuare eventuali problemi in ambito motorio. Ma vediamo qui di seguito tutti i dettagli su questi movimenti continui.

Perché i neonati si muovono in continuazione? La scienza ha capito il loro obiettivo

Uno studio pubblicato su PNAS (The Proceedings of the National Accademy of Science) negli Stati Uniti ha riportato alla luce un quesito spesso sottovalutato. I neonati si muovono a caso, fanno dei movimenti precisi e li ripetono fino a quando non li imparano oppure c’è dell’altro?

La ricerca ha coinvolto un gruppo di dieci neonati di appena dodici giorni confrontandoli con un gruppo di dieci bambini con un paio di mesi di età. Un sistema computerizzato ha registrato i movimenti del primo e del secondo gruppo con attenzione mirata a input e attività muscolare.

Da questi dati sono emersi degli algoritmi che hanno rivelato qualcosa di molto interessante. I bambini non si muovono a caso fino a quando imparano un movimento, né si concentrano su uno o più movimenti precisi.

La verità è che i neonati sono spinti a muoversi con gesti sempre diversi tra loro per esplorare a fondo lo spazio che li circonda. Sono spinti dalla curiosità e in questo modo sviluppano il loro sistema sensomotorio. Questo serve per imparare a fare i movimenti giusti e avere la giusta coordinazione.

Come si muove un bambino appena nato?

È importante sapere che è assolutamente normale che il bambino si muova sempre. Deve poter toccare, sentire con i piedi dove si trova, girarsi, capire il suo corpo e come interagire con l’ambiente che lo circonda. Spesso allarga gambe e braccia, ha qualche tremore oppure si muove a scatto.

Inoltre, una caratteristica molto evidente e buffa è quella di fare sempre

smorfie e di cambiare in pochi secondi espressione passando da un sorriso o una linguaccia ad un’espressione corrucciata o al pianto.

Sicuramente il pediatra si accerterà di alcuni movimenti specifici, tuttavia, è sempre consigliato monitorare con attenzione e riferire quanti più dettagli possibili per determinare una corretta crescita motoria.