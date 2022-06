Siamo in un periodo di fermento e cambiamenti. I motivi possono essere tanti. Alcuni cominciano a vedere una luce in fondo al tunnel dopo 2 anni di fatica e di clausura. Altri vedono il lavoro ripartire, la possibilità di un nuovo trasferimento e infine qualcuno trova finalmente il momento per finalizzare un’unione importante.

Qualunque sia il caso, questo si potrebbe imputare ai movimenti degli astri che, da qualche mese a questa parte, stanno mettendo il piede sull’acceleratore. A breve sarà potente e tenera la luna in Cancro che porterà belle notizie e qualche idea da sviluppare specialmente a questi segni zodiacali.

Scopriamo insieme quali sono e in che modo è meglio sfruttarla.

Il “bollettino” del cielo di questi giorni

Dal solstizio di estate il cielo sta transitando nel segno del Cancro. È quindi comune per molti sentire il desiderio di riconnettersi alle proprie radici, spendendo magari più tempo fra le mura domestiche e con i propri cari.

La Venere, invece, che transita in Gemelli ci dà più voglia di spensieratezza e tranquillità, portandoci a divertirci di più e a essere più propensi a parlare di sentimenti. A questa si aggiunge poi la luna nuova in Cancro del 29 giugno che è una delle migliori dell’anno per chi vuole ampliare la famiglia con una gravidanza. Quindi chi sogna di avere un bebè dovrebbe sfruttare al massimo le energie di questa notte.

Potente e tenera la luna in Cancro del 29 giugno che segnerà un mese di fortuna e sviluppi soprattutto per questi segni

Per chi invece avesse altri progetti in mente, questo è un periodo per metterli in cantiere, soprattutto se riguardano la sfera emotiva e casalinga. È favorita in questo periodo la costruzione del nido e di nuovi rapporti. Quindi la sensibilità in questo momento risulta acuita ed è necessario non trasformarla in paranoia, tenendola a bada con dolcezza.

A sentire maggiormente questi effetti sono i Cancro che potrebbero anche prendere una sbandata e avere un intenso colpo di fulmine. I Capricorno invece sentono le energie tipiche dell’opposizione e potrebbero vivere questo momento con un po’ di disagio. A questi consigliamo di rilassarsi e di mettere un focus sulla propria sensibilità. Questa parte nascosta, se coltivata con cura, potrebbe infatti portare più frutti rispetto al loro classico “duro lavoro”.

