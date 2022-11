L’eclisse lunare di novembre renderà leoni i 3 segni più tranquilli

Il cielo autunnale riserva grandi sorprese. le armonie celesti sono in movimento e come un grande orologio cosmico segnano le nostre vite. Come diceva il filosofo antico Ermete Trismegisto “tanto nel grande, così nel piccolo. Tanto in alto, così in basso”. Siamo così legati al ritmo dell’universo in maniera più forte di quanto pensiamo. Proprio come i satelliti che si muovono nelle orbite dei pianeti.

Così avviene che la nostra sensibilità di fondo viene influenzata da quando siamo nati. Ma ogni periodo riceviamo ed emettiamo delle informazioni. Avverrà lo stesso a novembre. Quando un eclissi totale di luna nel segno del Toro si mostrerà sopra le nostre teste. E capiterà che le vibrazioni dell’asse del Toro con lo Scorpione ci sconvolgeranno. E l’eclissi lunare di novembre porterà 3 segni al top della forma.

L’energia nascosta della rabbia e quella dell’amore

I figli del Toro si mostrano spesso buoni lavoratori. Hanno delle priorità che vogliono tutelare e sono pronti al sacrificio pur di farlo. La vera scintilla vitale in questo caso è proprio l’amore: per i propri amici oppure per la famiglia naturale o adottiva di cui sentono di far parte. Tutte queste motivazioni di solito non emergono esternamente. Ma in questo periodo la quadratura di Marte con Saturno sembra delineare una rara commistione e sovrapposizione tra forza di volontà e spirito di giudizio.

L’opportunità è quella di iniziare a fare una scalata in stile Pantani che potrebbe seminare gli avversi e portarci in vetta. Il rischio concreto però è quello di abbandonare qualsiasi giudizio e rischiare un esaurimento nervoso. I ruggiti allora non saranno solo di forza, ma potrebbero diventare una richiesta di aiuto implicita. Ricordiamo dunque di unire la grinta che abbiamo nel cuore al giudizio che dobbiamo avere nel cuore. Con entrambe possiamo raggiungere dei traguardi impensabili. Con una sola, invece, rischiamo di fermarci ad una panchina nel giro di molto poco.

A novembre sentiremo anche i Pesci alzare la voce. Strano da dirsi, visto che il loro tono è quello di chi osserva con grande attenzione. Ma se c’è una cosa che non sopportano è la superficialità. Così quando sentiranno una frase arrogante o banale li sentiremo strillare. Attenzione a Venere perché la loro postura è decisa e pretenderanno delle conferme. Potrebbero decidere di lasciar andare una situazione che non li convince, e perdere il lato del giudizio razionale. Meglio stargli alla larga se non gli mostriamo educazione, visto che potremmo entrare in discussione serrata.

L’eclisse lunare di novembre porterà 3 segni al top della forma

L’Aquario è in pole position per una litigata. Questa volta il coraggio è dato dai nervi a fior di pelle. Prendere o lasciare, ma ricordiamo che la decisione è se riposta nelle giuste lotte può smuovere anche le montagne. Il loro punto debole sarà la voce di un amico che potrebbe farli desistere da un piano a lungo premeditato. Ma non pensiamo di poterli controllare. L’eclissi lunare indica una tenebra crescente ed irrazionale. Non aspettiamoci di poterli controllare o poter avere troppa voce in capitolo. L’Aquario avrà una convinzione molto forte di agire. Lasciamoli vedere fino a dove possono arrivare.

Alcuni segni invece hanno una inclinazione naturale ben radicata. Si tratta di 2 segni vendicativi oltre allo Scorpione che sono in grado di aspettare anni pur di ottenere la tanto attesa rivincita. Su altri invece non possiamo proprio contare se vogliamo affidare loro qualcosa. Forse ricordiamo la favola antica dell’astronomo nel pozzo: allo stesso modo loro sono distratti ed hanno costantemente la testa tra le nuvole.