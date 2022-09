Quando si vuole staccare dalla solita routine ci si concede del tempo. Tra le tante Regioni dove andare a rilassarsi in montagna c’è il Trentino. Ci sono molti posti anche sotto i 1.000 metri adatti a escursioni, passeggiate e soste nei ristoranti tipici.

Per esempio nella Val Pusteria ci sono alcune tra le località più belle del Trentino. Ad esempio, al suo interno c’è la piccola ma incantevole Val Fiscalina, tra Mose di Sesto e le Tre Cime di Lavaredo. Si possono fare delle camminate in estate e attività invernali quando è innevata. L’altitudine è di circa 1.400 metri.

Cosa vedere a Brunico

Brunico si trova a poco più di 800 metri s.l.m. e in ogni stagione offre momenti piacevoli. Si può passeggiare per il centro, magari guardando le vetrine dei negozi e ammirare anche il panorama. In alto si erge il Castello di Brunico in cui si può visitare uno dei Messner Mountain Museum. Sarà interessante pure il Museo degli usi e costumi, che si trova in un edificio del Diciassettesimo secolo. Nei pressi della cittadina molto suggestive sono le Piramidi di terra.

Posti dove andare in Trentino per un weekend in montagna in coppia o con bambini

Nella zona di Brunico, a San Vigilio, si trova l’Owl Park che ospita rapaci di vario tipo, un’esperienza particolare per grandi e piccini. Nel vicino Plan de Corones ha sede il Museo della fotografia di montagna. Chi ama le emozioni forti lì potrà fare voli in tandem con il parapendio.

Nel territorio, inoltre, ci sono tanti parchi avventura e faunistici dove portare i bambini.

In Val Pusteria si trovano anche molti sentieri per escursioni in montagna. Ad esempio, si può esplorare la Val di Fundres, fino a un’altitudine di circa 1.200 metri. Chi vuole rilassarsi inoltre può trovare tanti centri benessere.

Altre belle località in Trentino

Se si vogliono scattare foto particolari una buona idea sarebbe andare a vedere il lago di Braies. Giunti sul posto si potrebbe fare un picnic, una camminata attorno al lago oppure un giro in barca. Il riflesso dei monti sull’acqua è spettacolare.

Gli appassionati di escursioni troveranno un percorso abbastanza facile da Prato Piazza per raggiungere la cima di una delle montagne delle Dolomiti di Braies, Monte Specie. Da qui la vista sulle Tre Cime di Lavaredo è mozzafiato.

Questi sono solo alcuni dei tanti posti dove andare in Trentino per un weekend. La nostra breve vacanza si completerà grazie alla grande varietà di prodotti gastronomici da assaggiare. Pensiamo ai Krapfen dolci o salati della Val Pusteria oppure ai vari formaggi e allo speck.

