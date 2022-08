“Roma, città fortunata, invincibile e eterna”, aveva scritto Tito Livio nel Proemio del decimo libro di Ab urbe condita. E a distanza di moltissimo tempo possiamo dire che aveva ragione, perché è ancora così. Soprattutto eterna. Oltre alla sua indescrivibile bellezza anche la zona che circonda Roma è piena di luoghi che meritano di essere visitati.

Il litorale del Lazio

La regione che accoglie la capitale è bagnata dal mare. Infatti nelle stagioni più calde i romani che non sono ancora in vacanza prendono telo e costume e corrono al mare. Dipende dal mezzo di trasporto che si ha, perché con la macchina si possono raggiungere posti più isolati, se invece dipendiamo dai mezzi pubblici siamo meno liberi.

Dalla stazione di Piramide parte un trenino, diretto per Ostia, che durante i mesi caldi è sempre pieno di adolescenti che fuggono dalla città per rinfrescarsi al mare. C’è anche la possibilità di prendere i treni regionali e di farci portare a Nord o Sud della città alla scoperta di nuovi paesini sulla costa. Ad esempio, con il treno possiamo raggiungere la spiaggia di Torre Flavia che dista poco dalla città di Roma.

Posti di montagna da visitare vicino a Roma per un’escursione nel verde

Ma non è solo cultura o mare, perché vicino a Roma ci sono delle montagne che meritano la nostra attenzione. A 30 km dalla capitale sorge Monte Gennaro, che è la seconda cima nel parco dei Monti Lucretili dopo il Monte Pellecchia. Una zona incredibile, un’oasi naturale perfetta per prendersi qualche ora per se stessi, per vivere la natura e per spegnere un pochino il cervello. Qui possiamo trovare diversi sentieri, dai più facili ai più difficili.

Spesso la si sente chiamare come la “Montagna di Roma” e parliamo del Monte Terminillo. Questo è uno dei monti più importanti della zona ed è da considerarsi la montagna per chi ama veramente la montagna. Non è una zona ricchissima di vegetazione, per questo motivo è amatissima d’inverno per sciare e d’estate per coloro che amano fare le escursioni.

Poi abbiamo il Monte Soratte, che è passato alla storia come luogo scelto da Mussolini per la costruzione del bunker per le alte cariche dell’Esercito Italiano. Ma ancor prima questo monte veniva cantato nelle Odi di Orazio e anche da Dante. Insomma, un luogo amata già moltissimo tempo fa e che ancora oggi conquista diversi cuori. Questi 3 sono dei magnifici posti di montagna da visitare vicino a Roma per un’escursione nella natura.

