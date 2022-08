Quando le ferie saranno finite dovremo ricordarci assolutamente di questa spiaggia perché tornerà utile. Saremo nuovamente a Roma e il mare ci manca, abbiamo voglia di rinfrescarci e di passare un pochino di tempo sulla spiaggia.

Fortunatamente il Lazio affaccia sul mare e la Capitale dista pochi chilometri da questo. Ad esempio Ostia si può raggiungere comodamente con un trenino che parte dalla stazione Piramide. Ci sono poi tantissimi altri metodi per raggiungere il mare, sia che si trovi a Nord di Roma sia che si trovi a Sud.

Le località di mare più frequentate vicino Roma

Vicino Roma ci sono delle zone che sono frequentate maggiormente. Altre invece, vengono lasciate un pochino in disparte. Sicuramente una delle più comode è Ostia con la sua spiaggia. Nelle giornate troppo afose poter andare al mare in poco tempo è sicuramente una fortuna.

Poi abbiamo Santa Severa, Fregene, Ladispoli, Passoscuro e Santa Marinella. Solitamente queste sono le zone sul litorale laziale nord più frequentate. Sono luoghi che d’estate si animano molto poiché sono posti di seconde case.

Spiaggia vicino Roma nord tranquilla e bella raggiungibile in treno

Tra Ladispoli e Marina di Cerveteri troviamo una spiaggia dorata molto carina. Un luogo che presenta anche un importante monumento storico che sorge sulla spiaggia. Parliamo di Torre Flavia Ruderi, località appunto dove ci sono i resti della Torre. Questa si posiziona sulla fila delle torri che possiamo trovare sulla costa che servivano ad avvisare Roma di eventuali pericoli.

Oggi luogo che si può vedere, dove è possibile fare magnifiche passeggiate. Ovviamente trovandosi sulla spiaggia qui sorgerà la spiaggia di Torre Flavia. Un litorale con acqua azzurra e fondali sabbiosi. Un’oasi naturale da vedere assolutamente.

Raggiungibile in treno

Questa località si trova sulla costa laziale e quindi è raggiungibile con un treno regionale. Le fermate possono essere due, dipende dove preferiamo stare. La prima che incontriamo venendo da Roma è Cerveteri, poi la successiva sarà Marina di Cerveteri. La spiaggia si trova tra queste due stazioni del treno.

Poi da qui possiamo prendere un pullman, oppure, se abbiamo voglia di camminare, possiamo fare una passeggiata fino alla spiaggia. Non dimentichiamo di assaggiare le delizie locali e di rilassarci sulla spiaggia.

Potrebbe essere ideale anche per Ferragosto, se non abbiamo fatto ancora dei piani perché è una spiaggia vicino Roma nord tranquilla e bella raggiungibile in treno e quindi molto comoda. Visto che non siamo troppo distanti da Roma possiamo anche tornando nella Capitale fermarci a mangiare qualcosa in qualche trattoria non turistica.

