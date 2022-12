Posti da visitare nelle vacanze di Natale: non lontano da Milano e Bologna, un evento da non perdere

Ecco un’idea su un luogo da visitare nel periodo natalizio. Si può tranquillamente raggiungere in auto ed è in una zona a cui si può arrivare non troppo difficilmente da diverse aree del Nord.

Dove andare durante il periodo di Natale? Non mancano i luoghi da visitare in un giorno. Località facilmente raggiungibili, in cui poter trascorrere una giornata libera.

Posti da visitare nelle vacanze di Natale: dove si può andare?

Partendo da Milano o Bologna non è difficile raggiungere San Biagio. Si tratta di una frazione del Comune di Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova.

La località dista poco più di un paio d’ore d’auto dal capoluogo meneghino e circa un’ora e mezza da quello emiliano. Ma sono vicine anche città come Brescia, Bergamo, Verona e i loro hinterland.

Lì si potrà ammirare uno dei presepi viventi più belli d’Italia: “Notte di luce”. Un’organizzazione imponente che coinvolge più di un centinaio di figuranti alla volta.

Per il Natale 2022 sono previste sei rappresentazioni. Appuntamenti coinvolgenti che consentono di percepire l’atmosfera del Natale. Sia per chi vive la festa dal punto di vista religioso, sia per chi ne ha una visione più laica.

Un luogo da scoprire nel periodo natalizio in Italia

L’evento nel 2022 vivrà la sua 29^ edizione. Richiama visitatori da tutte le zone limitrofe. E le rappresentazioni non deludono per effetto di un grande impegno da parte dei volontari che si occupano di allestire alla perfezione ogni dettaglio che contraddistingue il presepe vivente.

Si crea così un vero e proprio set dal nulla, in cui si avrà la possibilità di essere catapultati indietro di venti secoli.

La manifestazione, a partire dalle ore 16.00, si articola in tre fasi. Nella prima si potrà scoprire la rappresentazione del paese Betlemme in attesa del Messia. L’occasione sarà quella di scoprire mestieri e professioni del tempo attraverso i figuranti e la riproduzione delle scene di lavoro. Il pubblico potrà passeggiare su circa 5.000 metri quadrati.

6 appuntamenti per un evento da non perdere

Dalle 17 in avanti viene rappresentata la Natività e alle 17.30 il pubblico fa rientro nel paese. Il tutto in una splendida cornice di luci, illuminanti le capanne e i figuranti. L’ingresso è libero, mentre eventuali offerte vengono destinate alla Parrocchia per le proprie attività benefiche. Ad esempio aiutando i missionari collegati alla comunità.

Diventa, dunque, anche ideale come località da visitare con bambini nel periodo natalizio. Per loro sarà una bellissima esperienza. Si può arrivare in auto, beneficiando di ampi parcheggi. Il tutto si svolge nel campo sportivo adiacente alla chiesa parrocchiale

Bagnolo San Vito, e la sua frazione San Biagio, diventano così uno dei posti da visitare nelle vacanze di Natale. Chi si trovasse nei paraggi avrebbe l’opportunità di vedere dal vivo questo presepe vivente in sei date.

Gli appuntamenti, collocati presso il campo estivo, sono fissati per il 25 e 26 dicembre, l’1, 6 e, 8 e 15 gennaio 2023. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito ufficiale della manifestazione. Basta digitare “presepe vivente San Biagio” su qualsiasi motore di ricerca per entrarci.

E mentre si cercano idee regalo per Natale, vale sempre la pena pensare a luoghi da visitare nel periodo natalizio. In Italia come all’estero, soprattutto se regalano atmosfere speciali.