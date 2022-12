Il trucco virale di Tik Tok dall’effetto wow per un makeup perfetto per l’inverno

Il trucco perfetto per l’inverno? Sicuramente il makeup-no-makeup, ovvero quel trucco talmente naturale da farci sembrare totalmente acqua e sapone. Per realizzarne uno perfetto per l’inverno, ci basta lasciarci ispirare dal trucco virale di Tik Tok, che si basa sui rossori della pelle e delle labbra, tipici del periodo invernale. Vediamo in cosa consiste.

Partiamo dal presupposto che realizzarlo è molto semplice e l’effetto wow è assicurato, in poche e semplici mosse.

Cosa serve per un trucco semplice e perfetto

Se d’estate era in voga il “sunburnt makeup”, che emulava il colorito ambrato/rossastro che si ha subito dopo l’esposizione al sole, per l’inverno sta spopolando il cosiddetto “i’m cold makeup”, che ripropone il look fresco e minimale delle protagoniste dei film di Natale che giocano nella neve. Per realizzarlo dobbiamo tenere in mente questa immagine e puntare a riprodurre gote e naso arrossati dall’aria pungente invernale. Oltre al blush, il segreto di questo trucco sono le labbra nude, di un tono appena più acceso rispetto al nostro naturale. Con alcuni accorgimenti, un look naturale che normalmente detestiamo, diventa incantevole, col giusto tocco glam.

Il trucco virale di Tik Tok per essere belle senza trucco

Partiamo dalla base. Per realizzarla dovremo scegliere un fondotinta opaco e stenderne un velo leggero dall’effetto naturale. Dovremo poi applicare il blush sulle gote e sul naso, allungando il tutto verso l tempie. Possiamo metterne un goccio anche sulle palpebre, poiché anch’esse si arrossano di inverno. Eliminiamo ombretti di qualsiasi sfumatura e usiamo al loro posto un tocco di illuminante. Possiamo disegnare una linea sottile di eyeliner oppure rinunciarci, ma di sicuro dovremo abbondare col mascara allungante. Ricordiamoci di abbondare anche con l’illuminante sopra le labbra e sugli zigomi, dall’effetto rugiada mattutina. Passiamo alle labbra: possiamo lasciarle naturali aggiungendo solo un po’ di lucidalabbra, prediligere un burro cacao colorato o picchiettare appena appena un po’di rossetto con le dita sulla parte centrale delle labbra.

Com’è diventato virale questo trucco?

Qual è il segreto del successo di questo trucco e nuovo look? Semplicemente che dona davvero a tutte. È infatti un trucco semplice e versatile, che si presta a numerose reinterpretazioni in base al proprio incarnato. Il segreto è puntare a toni chiari e freddi, che diano un’aria “polare” a tutto il makeup. L’ideale sarebbe associare questo trucco all’effetto sopracciglia spazzolate e disegnate pelo per pelo. Questo contribuirà a rendere il nostro makeup super naturale e freddo. Che il trucco virale di Tik Tok abbia dato un svolta al nostro makeup ringiovanente di tutti i giorni? Non ci resta che provarlo, per saperlo.