Il borgo da visitare per chi ama il Natale e dove l’atmosfera natalizia dura tutto l’anno

Tra i posti da visitare o tra le idee su dove passare un weekend vale la pena considerare una località non difficile da raggiungere fuori dall’Italia.

Aspettato, desiderato e, ad un certo punto, anche rimpianto quando finisce. Si può, per certi versi, definire così il Natale e tutto il periodo che lo contraddistingue. Giorni in cui i centri storici e le case si arricchiscono di un’atmosfera di festa.

Non tutti sanno che c’è un luogo dove queste sensazioni non si esauriscono mai. Non è in Italia, ma è sicuramente un posto da visitare e non troppo difficile da raggiungere.

Il borgo da visitare per chi ama il Natale e non solo

Si chiama Rothenburg ob der Tauber e lo si può mettere tra le idee su dove andare per un weekend o un paio di giorni. Gli scenari sono quelli tipici di un borgo medievale tedesco, che oggi conta circa 12.000 abitanti. La sua posizione è a dominio del fiume Tauber a poco più di 400 metri sul livello del mare.

Si trova in piena Baviera e ogni scorcio, con le sue tipiche case a graticcio, avrà un impatto significativo sugli osservatori.

Si fa apprezzare perché il tempo sembra davvero essersi fermato al Medioevo. Una dimensione in cui la tipica architettura del posto si abbina perfettamente al contesto naturale in cui si incastra. Non a caso è un luogo molto frequentato dai turisti sia tedeschi che provenienti dal resto del Mondo.

Il luogo custodisce un’aria quasi fiabesca, che diventa magia nel periodo natalizio.A partire da fine novembre ogni anno la città ospita uno dei mercati natalizi più conosciuti in Germania e in Europa. Vale, ovviamente, la pena informarsi su quali siano le date previste per ciascuna annata.

Perché Natale dura tutto l’anno

Tuttavia, la scia del Natale per chi volesse visitarlo in un altro periodo dell’anno non si esaurisce praticamente mai. Questo perché, sin dal 1981, c’è un villaggio di Natale che è aperto tutto l’anno. Potrà sembrare strano, ma anche in pieno agosto si finirà per essere ammaliati dagli articoli natalizi che sono in vendita.

Presente anche un museo del Natale che consente di imbarcarsi in un viaggio nelle tradizioni natalizie di diverse generazioni. Sarà l’occasione per vedere come si sono evoluti i prodotti dell’artigianato, gli oggetti più richiesti e i simboli del periodo natalizio.

Come raggiungere questa località

Trattandosi di una località che ha molto appeal per il turismo, non è difficile arrivarci. Anche partendo dall’Italia. Basti pensare che l’aeroporto più vicino, quello di Norimberga, si trova a poco più di un’ora d’auto.

Diverse compagnie low-cost, partendo da aerostazioni italiane, consentono di arrivare nello scalo tedesco o ad altri vicini. Non sono, infatti, lontanissimi gli aeroporti di Stoccarda e Francoforte (poco più di 100 chilometri). Non manca poi la possibilità di muoversi in treno una volta arrivati sul territorio tedesco.

Luoghi da visitare per chi volesse restare in Italia

Chiarito perché Rothenburg è il borgo da visitare per chi ama il Natale, va sempre ricordato che anche l’Italia resta patria di luoghi splendidi da conoscere. Chi, ad esempio, non lo avesse ancora fatto, potrebbe prendere in considerazione l’idea di raggiungere prossimamente Siracusa. Una vera città d’arte nel cuore della Sicilia, destinazione ideale in ogni stagione per diversi motivi. E non molto lontano, sempre sul territorio siciliano, vale la pena vedere da vicino il Castello di Lombardia di Enna.