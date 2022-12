Principali offerte di lavoro a dicembre per diplomati e laureati in Puglia e Campania o Basilicata

Lavorare a tempo indeterminato per conto dello Stato rappresenta da sempre un obiettivo di migliaia di candidati. Magari presso gli Enti territoriali, in modo tale da non doversi spostare a centinaia di km. Vediamo allora alcuni dei bandi di Enti pubblici siti al Sud che al momento stanno cercando personale.

Ovviamente si accede per concorso (scritti e/o orali e/o titoli), per cui tutto varia da una selezione a un’altra. Premesso ciò, ecco le principali offerte di lavoro a dicembre per diplomati e laureati in alcune Regioni del Sud.

Alcuni concorsi pubblici prossimi alla scadenza

Sulla Gazzetta n. 90 del 15 novembre ecco 3 bandi di mobilità volontaria del Comune di Barletta. Riguardano la copertura di 2 istruttori tecnici cat. C, 2 istruttori direttivi tecnici (1 ambientale) cat. D, e 4 vigili urbani di cat. C. Invece il concorso del Comune di Piano di Sorrento riguarda la copertura di 3 postidi istruttore di vigilanza di cat. C1.

In entrambi i casi i termini di candidatura sono per il 15 del mese.

Scadono il 18, invece, i bandi (G.U. n. 91 del 18 novembre) indetti dall’AOU Policlinico di Foggia e dall’ASL Potenza. L’Azienda pugliese ricerca 5 dirigenti medici nella disciplina di ematologia e 4 in quella di neonatologia. Nel caso dell’ASL lucana si tratta di 8 dirigenti medici nella disciplina di gastroenterologia.

Principali offerte di lavoro a dicembre per diplomati e laureati in 3 Regioni del Sud

Passando alla Gazzetta n. 92, oltre al bando dell’ARPA Puglia spiccano gli estratti di tutta una serie di Comuni. In Puglia abbiamo Apricena (1 assistente sociale, 1 collaboratore e 1 istruttore amministrativo), Nardò (4 istruttori direttivo socio-educativo) e Squinzano (mobilità volontaria di 4 profili differenti).

In Campania il Comune di Ercolano ricerca 6 istruttori direttivi assistenti sociali. A seguire ci sono i bandi del Comune di Faicchio per 1 istruttore di polizia locale, 1 istruttore tecnico e 1 istruttore direttivo contabile.

Infine la selezione del Comune di Balvano (Basilicata) riguarda 2 geometri.

Per tutti i concorsi di cui sopra le domande vanne inviate per il 22 dicembre.

Gli ultimi concorsi pubblici per titoli e/o esami

Vediamo infine alcuni estratti della Gazzetta n. 95 del 2 dicembre, in cui è apparso il nuovo bando per 1.410 allievi Guardia di Finanza.

Tra gli Enti locali campani ecco gli estratti dei Comuni di Casalnuovo di Napoli, (4 istruttori direttivi amministrativi), Casapesenna (5 profili diversi) e Sorrento (2 operai e 2 custodi). Le domande vanno inviate per il 17 dicembre nei primi 2 casi, entro il 2 gennaio per il Comune di Sorrento.

Passando ai profili sanitari, troviamo 4 bandi dell’AOR “San Carlo” di Potenza (per vari presidi ospedalieri). Si ricercano 37 dirigenti medici (discipline di ginecologia e ostetricia, anestesia e neurologia) e 9 tecnici sanitari di radiologia.

Le istanze di partecipazione vanno inviate entro il 2 gennaio 2023 e valgono anche per gli estratti che seguono. Si tratta dei 4 bandi indetti dall’ASL Napoli 3 Sud, Torre del Greco, per complessivi 45 dirigenti medici (medicina e chirurgia, ortopedia, cardiologia e anestesia).

In chiusura invitiamo il Lettore a consultare per intero il bando di proprio interesse per tutti i dettagli tecnici della selezione interessata.