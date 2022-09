La nostra bella Italia si trova al centro del Mediterraneo e vicina a tanti Paesi di cultura e tradizioni diverse. Per la sua posizione, a poche ore di viaggio potremmo andare in vacanza in qualsiasi stagione dell’anno in posti interessanti. Per esempio, volendo visitare alcuni posti in Germania, pensiamo a città famose e anche castelli incantevoli da inserire nel nostro itinerario.

Cosa vedere a Berlino in 1 giorno

Berlino è tra le località tedesche che attira spesso i giovani. Nel nostro elenco potremmo inserire la ex torre della televisione, la TV turm. Alta in totale più di 300 metri, vi si può accedere soprattutto per due motivi, la vista panoramica sulla città e il ristorante girevole. Si trova nella famosa Alexanderplatz. Del muro che separava Berlino Ovest da Berlino Est è rimasto poco, ma artisti di tutto il Mondo lo hanno riempito di graffiti. Questa parte lunga poco più di 1 km è nota come East Side Gallery.

Sempre a Berlino potremmo visitare il quartiere Mitte. Qui si può ammirare la Porta di Brandeburgo, passeggiare lungo il viale Unter den Linden, “sotto i tigli”, e visitare qualche museo. Da non perdere anche un giro nel famoso zoo. Qui trovano ospitalità e cura numerose specie animali, tra cui i panda.

Un castello presso Potsdam

Tra gli altri posti da vedere in Germania ci sono residenze ricche di storia e bellezza. A Potsdam, nella regione del Brandeburgo, poco fuori Berlino, c’è un luogo meraviglioso. In mezzo a un parco sorge il Palazzo di Sanssouci, patrimonio dell’UNESCO. La sua costruzione risalirebbe al ‘700 e fu residenza estiva di Federico II di Prussia. Si può passeggiare nel grande parco per poi visitare le varie sale. A Potsdam si trova anche il Filmpark Babelsberg, un bel parco cinematografico che ricorda il nostro Cinecittà World presso Roma.

Posti da vedere in Germania in 3 giorni con castelli da fiaba e altro

Spostandoci verso Monaco di Baviera, su una collina boscosa potremmo visitare il Castello di Hohenschwangau. Il complesso originario del dodicesimo secolo subì modifiche e ampliamenti soprattutto nell’’800 per volere di Maximilian II. Le sale sono riccamente decorate. Ricordiamo ad esempio quella del Cavaliere del cigno, la Sala degli eroi e la Camera degli Hohenstaufen. Si racconta che nel castello soggiornò spesso il compositore Richard Wagner.

Monaco di Baviera, poi, ci riserva tante sorprese. Per esempio, c’è da visitare il Castello di Nymphenburg con un bellissimo parco. In città si può passeggiare per i viali, fare shopping e salire sulla Torre olimpica per ammirare il panorama. Tra settembre e ottobre, infine, a Monaco si tiene l’annuale festa della birra, l’Oktoberfest. Oltre a bere e a mangiare, si può girare per gli stand di prodotti tipici e ci si può divertire con le giostre.

