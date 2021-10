Tutti gli anni nel mese di ottobre i bambini trepidano per l’arrivo di Halloween. Molti già nelle prime settimane pensano a quale costume indossare, alle feste, ai dolciumi. I genitori stanno al gioco e cercano di accontentarli, anche adattando casa all’evento. In questo articolo si può trarre ispirazione per le decorazioni fai da te. Come ogni anno, inoltre, si acquistano zucche da intagliare e mangiare. Quest’atmosfera particolare si può vivere appieno in alcuni parchi italiani, molto frequentati specialmente in estate. Eccoli.

3 posti magici dove andare in ottobre per un divertimento da brividi per grandi e piccini

A Cinecittà World, Mirabilandia e Gardaland tutti possiamo immergerci nelle tenebrose atmosfere di Halloween per un mese intero e non solo la notte tra il 31 e il primo novembre.

A Cinecittà World per tutto il mese tante sono le attrazioni preparate per tutte le età. Cominciamo col Truccabimbi. I piccoli possono farsi truccare da zombie o vampiri da professionisti. Poi abbiamo Trucchi da paura, dove si svelano i segreti del cinema horror.

Nell’Horror house ci sono tante scene di alcuni film paurosi. In-cubo è, invece, un cinema horror in 6D. Muniti di occhialini speciali, gli spettatori possono sparare ai mostri del grande schermo che sembrano prendere vita davanti a loro.

A Mirabilandia è difficile trovare l’uscita nel LaBRIVInto stregato. I bimbi coi nonni o i genitori possono incamminarsi nel Tunnel horror. Suggestiva anche l’atmosfera del Ponte dei Ricordi, sospeso tra il mondo terreno e quello dei trapassati.

Gardaland offre aperture speciali i venerdì, sabato e domenica di ottobre. Spettacoli a tema horror e personaggi spettrali accoglieranno gli ospiti. Anche i dolcetti venduti saranno particolari, come i Marshmallow oppure le Mele stregate. Così come i menù dei ristoranti, che stupiranno con piatti dall’aspetto terrificante.

Un giro per Roma è consigliato

Se si preferisce andare a Cinecittà World è impossibile non approfittarne per fare un giro nella Città Eterna. Roma è da visitare in qualunque stagione dell’anno.

Mirabilandia, invece, si trova presso la città di Ravenna, nota per l’arte bizantina.

Gardaland, presso il lago di Garda, si trova vicino Verona. La città in cui Shakespeare ha ambientato la sua opera più celebre, “Romeo e Giulietta”, ospita pure la celebre Arena, anfiteatro romano, dove vanno in scena opere liriche e concerti di musica pop e rock.

Se scegliamo uno di questi 3 posti magici dove andare in ottobre per un divertimento da brividi per grandi e piccini, non dimentichiamo, quindi, di fare un salto anche nelle città vicine.