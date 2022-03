Dopo una snervante attesa durata diverse settimane, il dado è tratto. L’ultimo comunicato della Protezione Civile che disciplinava il calendario dei pagamenti delle pensioni arrivava fino al rateo di marzo. Poi sui social era nata una sorta di “caccia alla data” circa il prossimo pagamento.

Ieri finalmente Poste ha fatto chiarezza sul tema e ha dipanato i dubbi. Sintetizziamo il calendario dei principali pagamenti INPS di questi giorni fino a giungere, appunto, alle pensioni di aprile.

Poste Italiane avvisa i pensionati che la pensione di aprile 2022 sarà pagata secondo questo calendario

Partiamo anzitutto dal D.L. di venerdì 18 marzo, che ha previsto misure sul contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia. Oltre ai 25 centesimi di taglio carburante, l’altra grande novità riguarda il Bonus sociale elettricità e gas. Abbiamo visto, infatti, che dal 1° aprile fino al prossimo 31 dicembre viene aumentata la soglia ISEE per accedervi. Morale, circa un altro milione di famiglie (stime del Governo) potranno accedere al Bonus.

In tema di pagamenti, in questi giorni stanno arrivando le disposizioni per il Bonus 100 euro trattamento integrativo. Quanto all’indennità di disoccupazione (NASPI, DIS-COLL), buona parte dei pagamenti è già arrivata nei giorni scorsi.

Infine, anche in questa settimana arriveranno i soldi dell’assegno unico su domanda, competenza mese di marzo.

Il pagamento delle pensioni di aprile 2022

Considerata la cessazione dello stato di emergenza per Covid 19 a far data dal 31 marzo, anche per le pensioni si tornerà la normalità. Tradotto, il rateo numero 4 del 2022 sarà pagato nello stesso mese di competenza. In pratica Poste Italiane avvisa i pensionati che la pensione di aprile tornerà a rispettare il noto calendario pre-Covid.

In particolare, ricordiamo che abbiamo già visto di quanto aumenta l’assegno nel 2022 di una pensione lorda (al 31 dicembre 2021) di 25mila euro.

Passando alle date, l’accredito della pensione avverrà il primo aprile per i titolari di un c/c BancoPosta, Postepay Evolution e titolari di libretto di risparmio. Inoltre, sempre dal primo aprile sarà possibile prelevare contante dallo sportello Postamat per i titolari di carta libretto, carta Postamat e Postepay Evolution.

Viceversa, chi ritira la pensione in contanti presso lo sportello postale dovrà rispettare il noto calendario per lettere, secondo l’iniziale del proprio cognome. Al riguardo, i pagamenti avverranno tra venerdì 1 fino a mercoledì 6 aprile. In caso di dubbio, meglio dare uno sguardo al calendario dei pagamenti esposto all’esterno di ciascun ufficio postale.

