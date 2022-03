L’INPS già da tempo aveva avvisato che il cedolino della pensione d marzo sarebbe diventato più ricco grazie a 3 fattori:

il passaggio definitivo all’1,70% della perequazione, come stabilito dal decreto MEF a novembre. Su questo fronte, l’Istituto di Previdenza a gennaio e febbraio aveva applicato in via provvisoria l’aliquota dell’1,60%. A marzo si è passati alla nuova aliquota, con recupero (conguaglio) dello 0,10% del primo bimestre 2022. Infine, abbiamo già visto come calcolare l’aumento di una pensione da 2.500 o 3.500 euro lordi con la perequazione;

la nuova IRPEF, con la riforma prevista dalla Legge di Bilancio 2022. Al riguardo , le aliquote sono passate da 5 a 4: il 23% fino a 15mila euro, poi il 25% fino a 28mila. Infine il 35% sino a 50mila euro e il 43% per quella parte di reddito superiore a 50mila euro;

la rimodulazione delle detrazioni per reddito.

in questa sede prendiamo il caso particolare di un pensionato il cui vitalizio annuo lordo nel 2021 sia stato di 25.000 euro. Facendo gli opportuni calcoli, ecco quanto aumenta l’assegno INPS di una pensione di quest’importo nel 2022.

Primo aumento: la perequazione

Il primo calcolo da fare riguarda la perequazione, in questo caso pari al 100% dell’importo lordo al 31 dicembre 2021. Pertanto avremo:

euro 25.000 + [euro 25.000 X 0,017] = 25.425 euro.

Detta diversamente, è questa la pensione lorda nel 2022 su cui calcolare la nuova IRPEF e le nuove detrazioni.

Precisiamo, infine, che in questa sede non consideriamo le addizionali comunali e regionali, né i carichi di famiglia.

Ecco quanto aumenta l’assegno INPS di una pensione annua di 25.000 euro grazie alla riforma IRPEF e le nuove detrazioni

Adesso applichiamo le due nuove aliquote IRPEF sui rispettivi scaglioni di reddito. Facendo i calcoli abbiamo:

euro 15.000 X 0,23 = euro 3.450,00;

euro 10.425 X 0,25 = euro 2.606,25.

Sommando i due importi otteniamo 6.056,25 euro di IRPEF, sulla quale applicare le nuove detrazioni per il reddito..

Vediamo quale calcolo effettuare per le pensioni di importo lordo comprese tra 8.500 e 28.000 euro. La detrazione spetta nella misura di 700 euro aumentata del prodotto tra 1.255 euro e un quoziente. Ossia il rapporto tra 28mila euro meno il reddito complessivo, diviso per 19.500 euro. Infine per i redditi sopra i 25mila euro e fino ai 29mila, la detrazione si incrementa di altri 50 euro. In soldoni, i calcoli da fare sono i seguenti:

euro 700 + [1.255 euro X (28.000 euro – 25.425 euro)/19.500 euro] + 50 euro

Al termine dei calcoli si scopre che la pensione annua netta nel 2022 passa a 20.284 euro. Se consideriamo che essa era pari a 19.822 euro nel 2021, si evince che il pensionato percepirà 462 euro in più nel corso di quest’anno. Ovviamente tenendo conto solo dei tre elementi anticipati in apertura di articolo.

Approfondimento

