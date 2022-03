La primavera ha ormai bussato alle nostre porte ed è stata accolta con entusiasmo da tutti. Il periodo di Pasqua si sta avvicinando e in molti staranno già cercando nei supermercati l’uovo di cioccolato perfetto per i bambini ma non solo.

I più abili in cucina potrebbero addirittura cimentarsi nella preparazione casalinga di un uovo di Pasqua.

Sono tanti gli adulti che non possono fare a meno dell’uovo. Nonostante l’età l’emozione di scartare e spaccare la cioccolata alla ricerca della sorpresa non ha prezzo.

Anche se con il passare degli anni alla sorpresa si tende a preferire una cioccolata di ottima qualità. Al latte, fondente, con nocciole o bianca l’importante è che sia buona.

Subito dopo il periodo di Carnevale i supermercati si riempiono di uova di cioccolata, spesso applicando anche sconti e prezzi interessanti.

La maggior parte delle uova del supermercato hanno un costo sulla decina di euro. Tuttavia, in pasticceria si possono anche trovare uova artigianali dal costo decisamente più elevato.

Al supermercato si possono trovare delle uova di ottima qualità a prezzi medi ottime da scegliere.

Ecco alcune buonissime uova di cioccolato al latte o fondente da scegliere al supermercato a meno di 10 e 20 euro

Tra le uova con un buon prezzo disponibili presso la grande distribuzione troviamo quelle di cioccolata al latte della Dolci Preziosi a 9,99 euro, anche senza glutine.

Per gli amanti del cioccolato fondente, invece, ottime quelle della Novi sempre a 9,99 euro.

Per le bambine che seguono le avventure delle Winx sarà perfetto l’uovo della Bauli dal costo leggermente inferiore rispetto ai precedenti, 8,81 euro.

Sempre su prezzi inferiori ai dieci euro troviamo l’uovo della Balocco. Se ne potranno trovare di due formati diversi, da 240 grammi e da 150 grammi a prezzi da 7,49 euro e 5,49 euro.

Sopra i 10 euro

Anche al supermercato è possibile trovare delle uova a prezzi superiori ai dieci euro. Tra queste possiamo citare le famosissime della Kinder Gransorpresa gigante da 320 grammi a 19,99 euro. Come negli altri casi, anche qui le sorprese varieranno a seconda dell’uovo e riusciranno ad accontentare tutti.

Da ultimo l’uovo nocciolato gianduia o fondente della Novi da 450 grammi a 20,99 euro. Un uovo adatto a persone adulte che sapranno apprezzare maggiormente la presenza delle nocciole. L’uovo della Kinder, invece, sarà perfetto per i bambini con il suo sapore semplice che conquista.

E chi non ha tempo per il supermercato?

Chi non ha tempo per andare al supermercato, poi, potrà trovare l’uovo di Pasqua perfetto anche online. Su Amazon, ad esempio, è possibile trovare moltissime uova dai prezzi più alti a quelli più bassi. Quindi ecco alcune buonissime uova di cioccolato al latte o fondente da scegliere non solo al supermercato ma anche online.