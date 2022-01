Prosegue a ritmo serrato il calendario delle novità tecnologiche e digitali di Poste Italiane a beneficio della propria clientela. Abbiamo già visto la svolta da poco introdotta da Postepay per i clienti in possesso di iPhone, Apple Watch, iPad e Mac. In pratica anche questi titolari di cellulari potranno effettuare i loro pagamenti in modalità contactless.

In questa sede, invece, parleremo della possibilità di versare denaro contante direttamente dagli sportelli automatici ATM di Poste. Una nova funzionalità che si aggiunge a tutti i possibili servizi che è possibile già oggi effettuare agli sportelli ATM Postamat.

Si pensi a chi, ad esempio, ha necessità (o desiderio) di depositare al di fuori degli orari canonici di apertura al pubblico degli sportelli. Oppure per chi cerca ogni forma di distanziamento fisico e prevenire ogni possibile rischio legato alla pandemia. Una grande svolta, insomma.

Vediamo allora come funziona il nuovo servizio attivo da pochi giorni. Anticipiamo solo che Poste Italiane avvisa che versare contanti sul libretto di risparmio postale o conto BancoPosta da oggi è più facile.

Come effettuare il versamento

Tecnicamente parlando, l’operazione è molto facile e sicura. Il cliente titolare di uno dei prodotti postali menzionati dovrà inserire la propria carta libretto o carta Postamat e sul monitor uscirà la scritta “versamento contanti”. Selezionata questa opzione, bisognerà digitare il proprio codice PIN. A quel punto ha inizio la fase di inserimento delle banconote nell’apposita fessura. Al riguardo, sono accettati tutti i tagli compresi tra i 5 e i 100 euro. Ovviamente le banconote dovranno essere prive di elastici o graffette varie.

A inserimento ultimato, il display mostrerà il riepilogo dell’operazione appena effettua. Quindi illustrerà il numero delle banconote versate, il loro taglio e il controvalore totale.

A quel punto sarà possibile o continuare a versare altre banconote o più semplicemente confermare quella appena compiuta. In quest’ultimo caso, l’ATM provvederà a stampare un riepilogo cartaceo dell’operazione.

Poste informa che al momento sono disponibili i primi 20 ATM Postamat Cash-In nei principali centri del territorio nazionale. Oltre alla nuova funzionalità di versamento appena illustrata, conservano tute quelle dei “vecchi” ATM.

In generale si tratta di dispositivi dotati di monitor digitali ad elevata luminosità e protetti da moderni impianti di videosorveglianza. Inoltre possiedono una soluzione anti-skimming, grazie alla quale non si possono clonare le carte di credito. In tema di furti e sicurezza, ricordiamo che abbiamo già illustrato quali accortezze seguire quando si effettuano prelievi allo sportello per non subire furti.

