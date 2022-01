Prendiamo un regista poco famoso. Ma un cast con parecchi attori bravi, anche se quasi tutte non stelle riconosciute. Mettiamoci i produttori di film famosi ed ecco la miscela giusta del film che andiamo a consigliare oggi. Una trama abbastanza originale. Un mix di Diabolik e Mission Impossible nella trama di questo film piaciuto al pubblico, un po’ meno alla critica cinematografica. Disponibile su Prime Video con l’abbonamento di Amazon. Dai produttori di Trasformers e altri fortunati campioni d’incasso, adrenalina pura e tantissima suspense in questo film da non perdere.

Il buono contro il cattivo

C’è un po’ di originale un po’ di già visto in “40 Carati”, film del 2012 ma arrivato da poco sulle piattaforme streaming. La classica pellicola che non sfonda come potrebbe e non arriva dove vorrebbe. Ma si vede tutto d’un fiato e dura circa 2 ore. Tensione, azione, suspense. Oltre a belle donne e uomini affascinanti. C’è un cattivo “storico” come Ed Harris, imprenditore senza scrupoli che sa corrompere politici e poliziotti. E c’è un protagonista che si mette sul cornicione del famosissimo “Roosvelt Hotel” di New York a soli 80 metri da terra.

Il titolo originale che da “Man on a Ledge” diventa “40 Carati”. Ossia da “Uomo sul cornicione”, che è quello che accade per buona parte del film all’oggetto del desiderio del film. Curioso come molte delle scene siano originali e girate proprio sul cornicione, grazie anche all’utilizzo di stunt specializzati.

Protagonista del film è l’attore inglese Sam Worthington, uno dei divi maggiormente apprezzati dal pubblico femminile. Invidiato non poco dai maschietti per il suo fisico scultoreo. L’abbiamo ammirato in Avatar e tra poco nel sequel, tanto atteso e di prossima uscita. Protagonista anche di 2 kolossal mitologici come “Scontro tra titani” e “La furia dei titani”. Essendo un attore britannico, qualcuno lo vorrebbe come prossimo candidato al vacante ruolo di James Bond. Pubblico femminile quasi tutto a favore.

Una curiosità davvero incredibile

Siamo abituati a vedere i divi di Hollywood in ville stellari e con macchine da favola. Sam Worthington in macchina, invece, ci viveva. Una delle tante curiosità di questo attore, che, prima del successo di Avatar, viveva proprio in macchina. Per scelta personale e per mancanza di successo, non è dato sapere. Sta di fatto che il ruolo in Avatar gli avrebbe poi cambiato definitivamente la vita e, anche il conto in banca.

