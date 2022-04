Per dare una svolta alla propria vita a volte basta un biglietto. Certo, non è facile trovare quello vincente, ma tentar non nuoce, come dice il famoso proverbio. Vogliamo mettere la soddisfazione di andare dal nostro datore e salutarlo per sempre dicendogli quello che pensiamo di lui?

Succede nei film, certo, ma, a volte, anche nella vita reale. Bastano pochi secondi per ritrovarsi la propria vita completamente stravolta. Senza, però, farsi travolgere dalla ludopatia che è malattia pericolosa e che va sempre tenuta sotto controllo.

Questo Gratta e Vinci potrebbe davvero rappresentare una svolta nella nostra vita

Il Gratta e Vinci, per tanti, è il sistema più rapido per attirare la fortuna. In queste settimane, abbiamo visto per ogni categoria, quelli con maggiori probabilità di vittoria. Abbiamo preso in esame, ad esempio, tutti i Gratta e Vinci, sul mercato da 5 euro. Così come quelli di altre categorie, come da 3 euro o, per sognare, anche da 20 euro.

Insomma, tutti noi coltiviamo questo desiderio di comprare il biglietto giusto della lotteria istantanea, che il destino ci faccia entrare dal tabaccaio nel momento perfetto. Però, pur se non abbiamo la sfera magica, non è detto che non si possa aiutare, in un qualche modo, la fortuna.

A partire, magari, dalla scelta di questo nuovo Gratta e Vinci, appena arrivato dal tabaccaio e nelle edicole. Si tratta di Sfinge d’oro e, come detto, possiamo vincere fino a 2 milioni di euro, come premio massimo. Come funziona? Addirittura, sono presenti tre giochi nello stesso cartoncino, un po’ come comprare tre Gratta e Vinci al prezzo di uno.

Possiamo vincere fino a 2 milioni di euro con questo nuovo Gratta e Vinci appena arrivato dal tabaccaio e che ha interessanti probabilità di vincite

Nel primo gioco, posizionato in alto del tagliando, ci sono cinque sfingi. Dovremo grattarle e se troveremo due simboli uguali vinceremo la somma nascosta sotto la scritta “Premio”. Con tre, invece, raddoppieremo quella somma.

Nel secondo gioco, invece, che occupa la parte centrale, ci sono cinque croci egizie da grattare. Contengono i numeri vincenti che dovremmo sperare di trovare anche nelle quindici coppie di piramidi collocate sotto. Se siamo fortunati vinceremo i premi corrispondenti che possono essere anche più di uno.

Nel terzo gioco, invece, posto in basso, troviamo quattro simboli egizi (pietra, occhio, scarabeo, divinità). Ognuno, nasconde un importo. Se ne troveremo due uguali, vinceremo quella somma. Ad esempio, se trovassimo due volte l’importo di 10 euro, sarà il nostro premio.

Con che percentuali di vittoria? Chi ambisce ai 2 milioni, deve sapere che ha una probabilità di 1 biglietto vincente ogni 9.840.000. Per vincere 100mila euro, invece, si dimezza il dato, ovvero 1 biglietto ogni 4.920.000. Siccome il costo del biglietto di Sfinge d’oro è di 10 euro, per vincerne dai 20 euro in su e guadagnarci abbiamo buone possibilità. Infatti, 1 biglietto ogni 6,84 è vincente premi superiori al costo dei 10 euro giocati.

