Il titolo Portobello viene da un percorso rialzista che mai prima aveva visto nella sua storia. Non considerando quella in corso, infatti, sono ben cinque le settimane di fila al rialzo con chiusura superiore a quella della settimana precedente. Un’importante prova di forza che, però, presto il titolo potrebbe pagare cara. Infatti, Portobello è un titolo azionario che potrebbe a breve invertire al ribasso visto che ha quasi ormai raggiunto la massima estensione rialzista in area 41,5 euro (III obiettivo di prezzo).

Da notare, poi, che questo livello già in passato ha frenato l’ascesa dei prezzi facendo invertire al ribasso la tendenza in corso. Il titolo, quindi, si trova in una situazione abbastanza delicata che va monitorata da vicino per evitare di rimanere incastrati in posizioni al ribasso. Una prima indicazione in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 34,3 euro. In questo caso l’obiettivo più probabile del ribasso potrebbe andare a collocarsi in area 24,0 euro.

La forza del titolo è particolarmente evidente se si vanno a guardare le performance degli ultimi 90 giorni. In questo intervallo di tempo, infatti, le quotazioni di Portobello hanno guadagnato l’1,8% a fronte di un settore di riferimento che ha perso il 13,7% e di un indice italiano che ha perso l’8,8%.

La valutazione del titolo Portobello

Calcolando il fair value, utilizzando il metodo del discounted cash flow, si ottiene per Portobello una sottovalutazione di circa l’80%. Gli altri indicatori, invece, esprimo una leggera sopravvalutazione.

Come riportato da riviste specializzate, invece, il consenso degli analisti è molto positivo. La raccomandazione media, infatti, è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 102%.

Portobello è un titolo azionario che potrebbe a breve invertire al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Portobello (MIL:POR) ha chiuso la seduta del 11 aprile in rialzo dell’1,29% rispetto alla seduta precedente a quota 39,2 euro.

Time frame settimanale

