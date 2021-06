La natura ci fornisce tanti frutti che possono essere usati come rimedi. Tant’è che molti dei farmaci che ormai usiamo abitualmente contengono principi attivi di origine vegetale. L’ortaggio di cui parleremo oggi è molto apprezzato per le sue proprietà digestive. Ma anche per l’azione drenante che è perfetta per combattere la cellulite. In realtà può avere tantissimi altri usi e possiede molte altre proprietà.

Lo studio sull’ortaggio molto usato in Ayurveda

L’ortaggio dalle molteplici proprietà medicinali di cui stiamo parlando è il cetriolo. Molto usato in India e Cina ha un alto contenuto d’acqua e pochissime calorie. I ricercatori del Dipartimento di Farmacologia di Navi Mumbai volevano confermare ciò che diceva la medicina ayurvedica. Hanno esplorato quindi tutte le sue proprietà, confermando che le sue applicazioni sono molteplici. E sarebbe il caso di approfondire meglio le ricerche in merito.

Possiamo usarlo come rimedio contro l’alito cattivo ma questo ortaggio ha tantissimi altri benefici secondo gli esperti

Il cetriolo non ha bisogno di molte presentazioni. È un ortaggio fresco e leggero, ideale per le nostre insalate. Famosissimo per le sue proprietà cosmetiche nasconde molto altro. Non solo è perfetto per sgonfiare gli occhi o lenire il dolore per le scottature. Può essere un’alternativa naturale contro l’alito cattivo. Teniamo in bocca per 30 secondi una fettina di cetriolo. Con la lingua la pressiamo contro il palato e lasciamolo agire. Le sostanze fitochimiche al suo interno combatteranno i batteri del cavo orale.

Il cetriolo però possiede anche proprietà antiossidanti e analgesiche. Gli antiossidanti contenuti possono combattere anche il colesterolo cattivo. E alcuni studi stanno dimostrando che può essere un perfetto antitumorale. Ma ancora c’è molto lavoro da fare dal punto di vista scientifico. Di certo si è dimostrato che aiuta a ridurre la pressione e quindi è utile contro l’ipertensione. Insomma, il cetriolo sia ingerito che usato in cosmetica è davvero un elisir.

Quindi, possiamo usarlo come rimedio contro l’alito cattivo ma questo ortaggio ha tantissimi altri benefici secondo gli esperti. Non ci resta che mangiare più cetrioli per approfittare di tutte le loro proprietà.

