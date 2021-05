In questo periodo adoriamo stare a contatto con la natura. Che sia nel nostro giardino o nel nostro orto, ci sentiamo subito meglio.

Il nostro orto è per noi grande fonte di orgoglio: ci piace seguirlo al meglio e pensare a tutti gli ortaggi che potremo seminare.

Controlliamo sempre di alternare le culture in modo che il terreno dia i migliori nutrienti alle nostre verdure.

Ma purtroppo non sappiamo ancora come coltivare succosi cetrioli.

Nessun problema, grazie a questo articolo scopriremo anche questo.

Leggiamo insieme.

È davvero economico e facilissimo coltivare meravigliosi e gustosissimi cetrioli nel nostro orto grazie a questo pratico accessorio

Maggio è il mese ideale per seminare i nostri cetrioli. Grazie ai primi caldi, favoriremo al meglio la crescita del nostro ortaggio. E non patiremo troppo la temperatura durante la semina!

Siamo sempre insicuri quando si tratta di coltivare i cetrioli. Non abbiamo ancora capito come esporli al sole nel modo giusto.

Dobbiamo sapere che la pianta del cetriolo può essere definita rampicante, ossia ha bisogno di arrampicarsi su una superficie per poter crescere in altezza.

Quello di cui abbiamo bisogno è semplicemente una rete metallica: questa favorirà la loro ramificazione ed i nostri cetrioli cresceranno rigogliosi dato che saranno ben esposti al sole.

Potremmo facilmente trovare una rete metallica a poco prezzo in qualsiasi fai da te o recuperarne un pezzo di avanzo dalla rete che delimita il nostro giardino.

Un utilizzo particolare

Quando pensiamo ai cetrioli colleghiamo subito dei piatti di cucina. Infatti, è comune trovarlo in tavola sottoforma di insalata o triturato in aggiunta alla salsa tzatziki. Ed a volte viene utilizzato come snack tagliandolo a fettine ed accompagnandolo ad un aperitivo.

Quello che in pochi sanno è che il succo del cetriolo è anche ideale per attenuare le scottature causate dal sole. Mentre la sua polpa è indicata per chi ha la pelle che tende a seccarsi. Il cetriolo contribuirà ad idratarla al meglio.

Abbiamo finalmente capito come coltivare in maniera ottimale dei meravigliosi e gustosi cetrioli: attrezziamoci il prima possibile per diventare dei veri esperti!

