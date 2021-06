Le ciliegie sono piccoli gioielli preziosi dal colore rosso acceso che arrivano sulle nostre tavole alla fine della primavera. Dolci e gustose fanno gola a tutti, grandi e piccini.

Le ciliegie sono il frutto di un grande albero robusto e maestoso originario dell’Asia. Vengono raccolte tra maggio e fine giugno e una volta staccate dall’albero non maturano più.

Questi piccoli frutti contengono Vitamina A e C, che aiutano a rafforzare le difese immunitarie, a proteggere la vista e la pelle. Contengono sali minerali, e i flavonoidi rendono le ciliegie, un alimento antiossidante.

Non si butta via nulla

Un frutto che possiamo utilizzare in tutte le sue parti. La polpa così zuccherina è ottima anche per preparare dolci e bevande. Non buttiamo via i peduncoli. Grazie alla presenza del potassio, sono drenanti e disintossicanti. Ottimi per preparare una tisana, da gustare sia calda che fredda.

In fine ci sono i noccioli. Hanno un cuore cavo capace di immagazzinare sia il caldo che il freddo. Infatti in un precedente articolo abbiamo visto che Basta una vecchia federa e dei noccioli di ciliegia per eliminare dolori e contusioni senza spendere neanche un euro. Un cuscino miracoloso che poggiato sulla parte del corpo dolorante, favorisce il rilassamento muscolare. Oppure utilizzato freddo dà sollievo durante le calde giornate estive.

Chi butta i noccioli delle ciliegie commette un grave errore perché non sa che può utilizzarli in questo modo molto utile

Possiamo anche utilizzare i noccioli per preparare delle bevande o per realizzare dei piccoli gioielli. Non tutti sanno però, che sono perfetti come profumatori per armadi e scarpiere.

Possiamo riempire dei sacchettini con i nostri noccioli e dei rametti di lavanda secca. Oppure aggiungere qualche goccia di olio essenziale, quello che più preferiamo. Chiudiamo il sacchetto con un nastro e riponiamolo negli armadi, nei cassetti e nelle scarpiere.

Dopo questo metodo di riciclo creativo ecco che, chi butta i noccioli delle ciliegie commette un grave errore perché non sa che può utilizzarli in questo modo molto utile.