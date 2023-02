Possiamo riscaldare tutta la casa e risparmiare soldi preziosi in poche mosse, lo dicono i test! Ecco cosa c’è da sapere!

Durante il periodo invernale mantenere i riscaldamenti accesi può tradursi in un bel salasso. Tuttavia, una soluzione c’è: basta conoscere, analizzare i comparare le migliori marche di stufe e climatizzatori che offre il mercato e scegliere quella più adatta alle nostre esigenze. Ecco come.

A facilitarci il lavoro è arrivato Altroconsumo che ha stilato la classifica delle migliori stufe a pellet in circolazione. Dunque, dopo i sorprendenti risultati dei test che hanno analizzato i migliori prodotti da scegliere al supermercato (come la marca migliore di miele, oppure quella del latte), ecco come possiamo riscaldare tutta la casa e risparmiare soldi preziosi tenendo conto delle ultime analisi sulle stufe a pellet.

Un trucco per scegliere sempre un prodotto di miglior qualità?

Innanzitutto, ricordiamo che per acquistare un pellet di qualità bisogna guardare quanta segatura è presente nel sacchetto.

In genere, quando è molta vuol dire che il pellet tende a sfaldarsi più facilmente e potrebbe essere anche più difficoltoso da pulire. Inoltre, è opportuno sottolineare che anche la conservazione del pellet è fondamentale per avere un prodotto in buone condizioni ed evitare guasti alla stufa. Il pellet, infatti, va conservato in un luogo ben riparato dall’umidità. Quest’ultima è nemica della stufa e ne può peggiorare il funzionamento, alterando la combustione del prodotto.

Oggi il prezzo sale o scende?

Il pellet è una buona soluzione per riscaldare gli ambienti domestici. Dopo un’impennata dei prezzi (un sacco di pellet ha raggiunto anche i 15 euro), la situazione dovrebbe migliorare. Dall’inizio di gennaio, infatti, il prezzo del pellet ha iniziato a calare. Un impulso facilitato anche dalla decisione del Governo di abbassare l’IVA sulle biomasse dal 22% al 10%.

Attualmente, il trend dei prezzi appare in continua discesa. Dunque, chi desiderava acquistare una stufa a pellet nei mesi scorsi, oggi potrà tirare un sospiro di sollievo. Quali sono le migliori stufe a pellet in circolazione? Ecco le marche che hanno superato i test, classificandosi in buone posizioni in base alla qualità e al prezzo.

Stufe a pellet: possiamo riscaldare tutta la casa e risparmiare soldi preziosi?

Secondo gli ultimi test è la Freepoint Verve Airtight a ottenere il punteggio massimo di 89. Prestazioni elevate, emissioni soddisfacenti, ottima sicurezza e buona facilità di utilizzo. In particolare, stiamo parlando di una stufa con potenza nominale dichiarata di 9 Kw e con potenza ridotta dichiarata di 3Kw.

Segue, poi, la Ravelli Dual 9, con 81 punti (qualità sempre ottima);