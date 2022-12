Possiamo pulire casa velocemente e a fondo col metodo dei due minuti

Con la vita frenetica che facciamo tutti, non è sempre facile mantenere la casa pulita e in ordine. Ma vivere nel disordine non aiuta a placare lo stress della quotidianità. Fortunatamente, possiamo pulire casa velocemente grazie a un metodo che ci fa risparmiare tempo ed energie. Vediamolo insieme!

Ma prima, è bene sapere quali sono gli oggetti in casa che accumulano più sporco e germi, che spesso tralasciamo nelle nostre pulizie domestiche.

Ecco come possiamo pulire casa velocemente quando lavoriamo

Primo insospettabile ricettacolo di germi e batteri è il portaspazzolino. Questo solitamente è molto vicino al gabinetto e perciò è maggiormente esposto all’esplosione di batteri che fuoriesce da quest’ultimo ad ogni “tirata di sciacquone”. Pulirlo sarà facile, possiamo usare un buon disinfettante (magari a base di candeggina). Togliamo spazzolini e dentifrici, diamo una spruzzata di disinfettante e lasciamo agire un paio di minuti.

Dopodiché, possiamo usare una spugnetta dedicata o un panno di cotone e togliere tutti i residui di sporco. Al secondo posto abbiamo spugne e stracci da cucina (e da bagno), che già sappiamo bene come pulire, tra pentole di acqua bollente e litrate di aceto per sterminare tutte le colonie di germi e batteri presenti su questi strumenti di pulizia tanto preziosi. Decisamente insospettabili sono poi le maniglie delle porte e i pulsanti degli elettrodomestici. Questi li trascuriamo un po’ tutti, ma pensiamo a quante volte li tocchiamo durante il giorno! Un buon disinfettante a base di alcol dovrebbe aiutarci a tenerli sempre puliti. Infine, chiavi, cellulare, borse e portafogli sono veri e propri veicoli di batteri esterni, che dovremmo ricordarci di igienizzare di tanto in tanto. Esistono delle salviette apposite, altrimenti il sapone di Marsiglia è sempre ottimo.

Cosa pulire tutti i giorni in casa

Veniamo adesso al nocciolo della questione. Come possiamo pulire casa velocemente senza tralasciare niente? La risposta è: usando il metodo dei due minuti. Questo metodo suggerisce che se un’attività di pulizia e riordino richiede meno di due minuti, non va rimandata. Ad esempio, dopo mangiato, se dobbiamo lavare un piatto, facciamolo subito. In questo modo, eviteremo l’accumulo di stoviglie nel lavello.

L’abbigliamento da sport, mettiamolo subito in lavatrice (così ridurremo la quantità di panni sporchi da lavare nel weekend). Carte e documenti appoggiati nel disimpegno possono essere messe subito a posto. Se questo non dovesse bastare, possiamo ricorrere a qualche trucchetto per pulire casa a fondo ma in poco tempo.

Cosa usare per la casa

Se non dobbiamo fare grosse pulizie o sbrinare freezer e frigorifero e aspettiamo ospiti improvvisi, potrebbe essere tardi per il metodo dei due minuti, ma niente panico. Mettiamo via l’aspirapolvere e prendiamo un panno antistatico (se non abbiamo il manico adatto possiamo attaccarlo direttamente ad una scopa). Con questo trucchetto puliremo i pavimenti in un lampo. Mano allo spolverino e togliamo al volo la polvere dalle superfici più in vista.

E per i bagni? Non abbiamo molto tempo, perciò prendiamo una pezza inumidita, spruzziamo un disinfettante senza risciacquo a base d’alcol e togliamo sporco e calcare a vista. L’operazione richiederà pochi minuti e la casa risulterà subito pulita e profumata. Con questi trucchi dalla nostra, possiamo pulire casa velocemente e alleggerire il lavoro di pulizia del weekend, nel quale potremmo dedicarci a pulire friggitrice e altri elettrodomestici, spesso trascurati. E gli ospiti possono accomodarsi.