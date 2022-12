Per pulire velocemente il grasso della friggitrice ad aria proviamo questo trucco sorprendente

La friggitrice ad aria è ormai un alleato in cucina di molte famiglie. Se prima i fritti erano rari nelle nostre case (un po’ per l’odore e un po’ perché poco salutari), adesso possiamo goderceli settimanalmente, ovviando a questi due problemi. Ma perché la resa dei nostri fritti sia ottimale, dobbiamo mantenere sempre ben pulito il cestello del nostro portentoso elettrodomestico. Come fare però per pulire velocemente il grasso della friggitrice ad aria, senza strofinare a lungo, consumando pagliette e olio di gomito?

Il trucco c’è e oggi vogliamo illustrarlo, per andare incontro a tutti gli amanti del fritto salutare. Allarme spoiler: questo trucchetto è più sorprendente di quello per sbrinare freezer e congelatori.

Come si fa a pulirla

Prima di svelare questo trucco sorprendente per la pulizia della nostra friggitrice ad aria, meglio cominciare dalle basi. Per pulirla seguendo le metodiche tradizionali, dobbiamo ricordarci di non usare spugne abrasive o metalliche, perché potrebbero danneggiare l’apparecchio. Inoltre, la pulizia dovrà avvenire a friggitrice staccata dalla presa e ben fredda. A questo punto, siamo pronti per estrarre il cestello ed il vassoio. Sconsigliamo vivamente il lavaggio in lavastoviglie, che potrebbe rovinare le varie parti. Usiamo solo un po’ d’acqua calda e del normale detersivo per piatti e con l’aiuto di una spugna morbida, cominciamo a lavare le superfici interessate.

Meglio lasciarle in ammollo qualche minuto, in caso di sporco incrostato. La superficie esterna della friggitrice, invece, non richiede una pulizia quotidiana. Ci basterà passare un panno umido all’esterno ogni due o tre utilizzi. Sebbene la tentazione sia forte, dobbiamo assolutamente evitare di usare strumenti di metallo per raschiare il grasso incrostato dalla friggitrice ad aria. Potremmo infatti danneggiare irrimediabilmente il rivestimento antiaderente. Per prevenire le incrostazioni di grasso, possiamo usare della carta forno per il cestello per ridurre gli schizzi di grasso che, una volta freddi, si induriscono e si solidificano. Possiamo anche pensare di aggiungere una fetta di pane o una piadina sotto il cestello della friggitrice ad aria, per far sì che assorba il grasso in eccesso e riduca allo stesso tempo il fumo provocato dal grasso.

Solo 5 minuti per pulire velocemente il grasso della friggitrice

Ma veniamo a noi. Se il tempo stringe e abbiamo di meglio da fare che stare ore a strofinare inutilmente le parti della nostra friggitrice ad aria, tutto quello che ci serve è un po’ d’acqua e del detersivo per piatti. Per prima cosa, buttiamo tutti i pezzi sciolti e i residui di cibo nella spazzatura. Aggiungiamo qualche goccia di detersivo al cestello e riempiamolo d’acqua. Attiviamo poi la friggitrice ad aria a 180 gradi per 5 minuti. Dopodiché, scarichiamo l’acqua e risciacquiamo. Con questo trucco sorprendente, abbiamo dalla nostra un metodo indolore e senza fatica per pulire velocemente il grasso della friggitrice ad aria, senza consumare spugne e spazzole da cucina. Addio grasso incrostato e benvenuto fritto salutare!