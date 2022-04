Tutti noi abbiamo capi d’abbigliamento che non usiamo più ma che rimangono nei cassetti e nell’armadio. Spesso la moda è cambiata e noi abbiamo cambiato i gusti. Oggi vogliamo parlare di una moda che è apparsa negli ultimi mesi, che riporta con furore in auge le polo sportive. Questa classica maglia con il colletto ha conosciuto grande successo negli anni ’80 ed è diventata simbolo di eleganza. Oggi vedremo in che modo riutilizzare le vecchie polo da donna e da uomo se conosciamo questo trucco per rinnovarle.

Basta un’idea geniale per ridare nuova vita ad un capo d’abbigliamento

Se siamo stati giovani negli anni ’80 è possibile che abbiamo posseduto decine di polo. Questo capo in cotone con il classico colletto e i bottoncini rappresentava quasi uno status symbol. Portata in auge da tennisti e giocatori di golf, la polo è perfetta sia per il tempo libero che per contesti più formali. Indumento perfettamente unisex, si adatta ad esigenze diverse ed è comoda e confortevole. Grazie al tessuto di piqué di cotone è anche molto traspirante e fresca.

Negli ultimi anni, però, abbiamo assistito ad una progressiva scomparsa di questo tipo di maglia e le t-shirt hanno vinto la battaglia. Viste come indumenti di un’altra epoca dai giovani, ora stanno ritornando di gran moda. In particolare, si stanno vedendo camicie polo modificate grazie a qualche punto e a un po’ di creatività.

Le vecchie polo da donna e da uomo valgono oro adesso che è apparsa questa nuova moda

Grazie all’esplosione dei negozi di abiti usati e vintage, la moda sta ritornando a guardare al passato. Abiti e accessori di decenni fa riacquistano grande valore, se sappiamo abbinarli e modificarli. L’ultima moda di cui parliamo oggi è la cropped polo, che altro non è che una polo a cui è stata tagliata la parte inferiore. Per realizzarla, non dobbiamo fare altro che ritagliare la parte bassa della maglia e dare alcuni punti con ago e filo oppure con la macchina da cucire. In questo modo avremo realizzato una maglietta alla moda, sensuale e comoda. Anche la polo più larga e maschile con questo piccolo trucco diventa un capo fashion e femminile. Non ci resta che frugare nei cassetti e modificare le nostre vecchie polo.

