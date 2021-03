Posiamo qualche foglia d’origano sul davanzale e risolveremo un mucchio di problemi

Con la stagione calda dovremo tornare a lottare contro problemi di cui probabilmente ci eravamo dimenticati. Se infatti durante l’inverno ciò che ci preoccupa di più sono gli sbalzi di temperatura e tutti i fenomeni collegati, in primavera e in estate le preoccupazioni sono ben altre. Non soltanto allergie, ma anche la presenza più o meno irritante di animaletti e insetti all’interno dell’abitazione. Neanche a dirlo abbiamo a disposizione una miriade di prodotti in grado di eliminare questo inconveniente una volta per tutti, ma molti preferiscono affidarsi a rimedi alternativi.

Metodi non letali

Tra zanzare, mosche, scarafaggi e formiche sono ahimè tanti gli animali da cui dobbiamo difendere la nostra casa. In molti sono però alla ricerca di metodi che, oltre ad essere efficaci, non provochino danni all'animale, tantomeno se si tratta di un effetto potenzialmente letale. Il mercato è vario in questo senso e offre prodotti in grado di soddisfare ogni richiesta. In alcuni casi però quest'ultimi potrebbero non essere necessari, in quanto dalla nostra parte entra in gioco madre natura. Vediamo di che si tratta.

Addio formiche

Abbiamo visto in passato come utilizzando alcuni rimedi naturali è possibile sbarazzarsi di diverse specie di animali a cui piace soggiornare sui nostri spazi esterni. Per chi volesse saperne di più consigliamo di cliccare qui. Riallacciandoci all'argomento oggi vogliamo svelare un'altra soluzione interessante, che molti giurano allontani una volta per tutte i nemici giurati di ogni cucina.

Come sappiamo bene, il più delle volte per esperienza, un’invasione di formiche è l’ultima cosa di cui ci vogliamo occupare in cucina. I motivi per cui questi animali vengono a farci visita è legato solitamente a residui di cibo conservati malamente, dunque la prima precauzione è quella di mantenere gli alimenti nel modo corretto.

Oltre a questo consigliamo di tentare il rimedio che ci dice di mettere una foglia d'origano sul davanzale della finestra. Difatti sembra che questa pianta non piaccia per niente alle formiche, le quali dunque non si avvicineranno alla finestra e, quindi, non entreranno in casa. L'odore dell'origano è per questi animali a dir poco insopportabile, e di conseguenza potremo considerare salva la nostra cucina. Per essere sicuri potremmo anche mettere altre foglie di origano in punti strategici dove sospettiamo che le formiche siano solite passare. Sono moltissimi a giurare di aver ottenuto ottimi risultati, e per questo vale la pena tentare. Provare per credere.