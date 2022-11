Porterà anche fortuna ma se abbiamo pestato la cacca del cane ecco 1 trucco per pulire le scarpe

Che fastidio, per non dire che grossa seccatura. Si è lì che si cammina per strada, ci si distrae un attimo e zac, si finisce per calpestare della cacca di cane. Che poi la colpa non è del povero animale, ma del padrone che si comporta in maniera incivile lasciando le feci per terra.

Il problema è che, al di dà delle colpe, resta il disagio di aver pestato questa cacca. Che, ovviamente, cerchiamo di pulire alla bell’e meglio, ma resta l’odore che, spesso, è forte.

Ecco perché pestare la cacca del cane porta fortuna a chi capita

E se non rientriamo velocemente a casa, ciò ci mette in difficoltà con le persone. Che ci guarderanno storto, come persone non pulite. Certo, porterà anche fortuna ma se abbiamo pestato la cacca del cane sono guai. Sul fatto che sia benaugurante, giusto per darci una consolazione, si deve risalire all’antichità.

Ovvero esistono varie teorie, e non solo una, sul perché tutto questo porti bene. In pratica, va considerato che gli escrementi servono anche per concimare. E il concime naturale, come possono essere le feci, porta alla nascita e alla crescita di verdura e piante. In pratica, è come se diventasse vita. Addirittura, nel passato, in Cina, quando i fertilizzanti chimici erano sconosciuti, le feci umane vennero sostituite da quelle dei cani. Con improvviso aumento del loro valore, tanto da essere commerciate.

Sono questi i numeri correlati da giocare al Lotto

Anche sognare la cacca del cane ha il suo perché, soprattutto se giochiamo al Lotto. Se la pestiamo coi piedi c’è chi suggerisce il terno 17, 70, 50. Qualcuno, invece, indica il numero 9. Vederla, in genere, è il 23. Insomma, non solo cercare la fortuna con il nuovo Gratta e Vinci, ma anche con i numeri. Al di là di quello che potrebbe valere per il Lotto, resta il problema di pestarla per davvero. Cosa fare in questi casi?

Perché magari siamo tecnologicamente avanti, tanto da ascoltare messaggi audio WhatsApp senza farlo sapere a chi li manda. Ma poi ci fermiamo davanti alla cacca di cane. Purtroppo, quando si è in giro, non è che si possa fare più di tanto. Al massimo c’è il classico rimedio del cespuglio, dove fregare la scarpa con sotto la cacca del cane. Il problema è poi completare l’opera e, in quel caso, non dovremo fare altro che aspettare il rientro a casa. A quel punto, basterà prima di tutto passare la scarpa sotto l’acqua calda e poi togliere i residui con una spugnetta piena di sapone. Che andrà, inevitabilmente, eliminata.

Porterà anche fortuna ma se abbiamo pestato la cacca del cane ci sono dei validi rimedi della nonna

Esiste, però, un trucco molto valido per eliminare anche quella più persistente. Ovvero, mettere la scarpa all’insù e far seccare, al sole, la cacca pestata. Una volta fatto ciò, basterà picchiare la suola contro un muro e poi lavarla per vederla tornare perfettamente pulita.

Poteva, infine, mancare il nostro bicarbonato tra le soluzioni preposte a risolvere il problema? Ovvio che no. In che modo? Mettiamo le scarpe in un sacchetto di plastica e mettiamoci dentro il bicarbonato. Chiudiamo bene per almeno 24 ore, con anche del sale grosso. A questo punto, dopo un giorno, apriamo il sacchetto, laviamo la suola e l’odore sarà finalmente svanito.