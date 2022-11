Soldi dall’INPS per studenti che fanno domanda entro il 31 dicembre

Quando si perde una persona cara, andare avanti non è semplice soprattutto innanzi alle mille difficoltà di ogni giorno. Portare avanti da soli la famiglia con i figli non ancora autonomamente indipendenti può diventare davvero duro. Per questo il legislatore ha previsto la pensione ai superstiti, ovvero un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato o dell’assicurato.

L’INPS periodicamente prevede dei bandi per sostenere economicamente gli orfani di alcuni dipendenti suoi iscritti per le spese scolastiche. Infatti, ha pubblicato un bando di concorso “Sussidi scolastici Gestione Postelegrafonici” per gli orfani dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA e degli ex-IPOST. In particolare che siano sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% deceduti in attività di servizio o nello stesso mese del collocamento a riposo.

Arrivano soldi dall’INPS per studenti che presentano la domanda entro i 31 dicembre

L’INPS eroga per l’anno scolastico e accademico 2021-2022 i seguenti sussidi scolastici:

35 sussidi per l’iscrizione e la frequenza di corsi universitari di laurea triennale o magistrale o a ciclo unico, di Conservatorio o Istituti musicali parificati. Nonché Accademie di Belle Arti, o corrispondenti a corsi di studio all’estero legalmente riconosciuti;

30 sussidi per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado, in particolare le scuole superiori;

10 sussidi per l’iscrizione e la frequenza della scuola media;

5 sussidi per l’iscrizione e la frequenza di asili nido, scuola dell’infanzia ed elementari.

L’importo del sussidio varia a seconda dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario e in funzione del tipo si sussidio richiesto.

Arrivano soldi dall’INPS per studenti che presentano domanda entro i termini. Ad esempio, per i sussidi Università Conservatori e Accademie, con un ISEE fino a 16.000 euro il sussidio è pari a euro 1.410,00. Con ISEE da 16.001 a 32.000 il sussidio è di 1.150, invece con un ISEE superiore fino a 48.000 euro, il sussidio è di 900. Infine, con un ISEE superiore a 48.000 il sussidio arriverà a 700 euro.

Per quanto riguarda le scuole medie, poi, con un ISEE fino a 16.000 euro il sussidio è pari a euro 790, e così via via a scendere al salire dell’ISEE.

Come fare la domanda

La domanda dovrà presentarsi entro e non oltre il 31 dicembre. Inoltre, va redatta esclusivamente sul modello GP04_ASS “Domanda Sussidi Scolastici in favore di Orfani”, scaricabile dal sito dell’INPS, seguendo tutte le istruzioni riportate nel bando. Il soggetto richiedente la prestazione potrà inviarla a mezzo PEC se digitalizzata o a mezzo raccomandata o assicurata convenzionale A.R., se stampata su supporto cartaceo.

Nella domanda oltre ad allegarsi tutta la documentazione esplicitamente richiesta nel bando, l’interessato dovrà indicare il codice IBAN del conto corrente postale o bancario. Nonché della carta prepagata abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al richiedente. Le domande incomplete saranno escluse.